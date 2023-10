FFF : Philippe Diallo s’explique sur la sanction de Youcef Atal

Mis à pied jusqu’à nouvel ordre par l’OGC Nice pour avoir relayé un contenu vidéo d’un prédicateur palestinien appelant à «un jour noir pour les juifs» sur les réseaux sociaux, Youcef Atal a également écopé d’une suspension de 7 matchs de la part de la Ligue de football professionnelle (LFP), désireuse de réagir avec fermeté aux événements. Une décision validée par la Fédération française de football (FFF) et son président Philippe Diallo dans la mesure où cette publication constituait une forme «d’appel à la violence contraire à l’éthique de notre sport et aux valeurs véhiculées par le football».

Si les discours incitant à la haine sont prohibés, le patron de la FFF a néanmoins révélé dans les colonnes du Parisien qu’il encourageait les joueuses et joueurs à véhiculer des messages prônant la solidarité et l’unité. «Premièrement sur Youcef Atal, je me suis exprimé pour condamner ces messages à connotation négative. Deuxièmement, les footballeurs disposent d’une liberté d’expression comme n’importe quel citoyen. Concernant l’équipe de France, je soutiens les messages de solidarité, d’unité et de rassemblement, comme elle a pu le faire par le passé. À chaque fois qu’ils s’exprimeront individuellement ou collectivement dans ce sens-là, je les soutiendrai», a assuré le dirigeant français.