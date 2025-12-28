Nicolas Usaï, Pau : « le rêve, c’est d’entrer avec une équipe au Stade Vélodrome »

Foot Mercato : quel bilan faites-vous de la première moitié de saison ?

Nicolas Usaï : disons que le bilan comptable est bon, on est dans le tableau de marche, et même on est peut-être un peu au-dessus par rapport aux saisons précédentes. Après, c’est un double sentiment, c’est-à-dire la satisfaction d’être à l’issue des matchs aller avec 26 points, donc sur le plan comptable, c’est bien, mais notre demi-saison, on peut la partager en deux avec un très bon début, où ça a été quand même quelque chose d’étonnant pour tout le monde de bien démarrer alors qu’on avait le groupe qui avait changé à 90%, avec des joueurs qui découvrent la division.

On a eu un creux où on a eu deux matchs difficiles, Dunkerque et Saint-Etienne (0-3 et 6-0) où on a pris des volées, on s’est fait sortir en Coupe de France, et ce qui nous a permis de finir sur une note un peu plus positive c’est la victoire à Montpellier. Malheureusement, on a perdu notre dernier match contre Amiens à la dernière minute, donc un sentiment mitigé. Mais le bilan est globalement sur le plan comptable satisfaisant, on sait qu’on a des axes de progression avec ces jeunes joueurs, mais satisfait. Avec le recul, avant de commencer la saison, on aurait signé des deux mains pour avoir 26 points à la trêve.

La suite après cette publicité

FM : vous avez 10 points d’avance sur le premier relégable, et 4 de retard sur le podium. Est-ce que vous avez un objectif précis pour la fin de saison ?

NU : je ne veux pas me perdre en chemin. Quand j’arrive au PFC, il y a 3 ans, je sais que j’arrive dans un club qui n’a pas un budget vraiment à réserve, donc je sais que ça va être compliqué. La feuille de route, c’est de se maintenir sur les 2 premières années, et l’idée pour moi, c’est de pouvoir se maintenir, et après, si on a le bonheur d’atteindre les points nécessaires, on verra où on en est, on verra combien il reste de matchs. Mais aucun intérêt à tirer des plans sur la comète en disant qu’aujourd’hui, on a 26 points à la trêve et le but du jeu, c’est de finir dans le top 7, avec 50 points. Ce n’est pas de la démagogie ou de la langue de bois, on a vu pendant deux mois qu’on n’a pas gagné un match et on sait que ça peut nous arriver, donc si on sait que ça peut nous arriver entre octobre et novembre, il faut être vigilant et surtout pas se taper sur le ventre en disant, on a 26 points, il faut finir dans le top 7 ou le top 5. Continuons à progresser. L’important, le mot qui est important, c’est la progression de l’équipe, et à travers la progression de l’équipe, la progression individuelle de nos jeunes.

La suite après cette publicité

"Rayane Messi doit être plus régulier"

FM : est-ce que c’est plus facile à gérer un groupe de jeunes joueurs comme ça, ou au contraire un peu plus exigeant ?

NU : alors c’est ni plus exigeant ni plus facile, c’est différent. Dans le management, il y a un peu moins de discussions que je pouvais avoir l’année dernière avec des garçons comme Mehdi Jeannin, Khalid Boutaïb, Johann Obiang, tous les anciens. Avec les jeunes, les contenus de discussion sont différents, là on a de temps en temps une posture un peu de post-formateur ou de formateur, il y a des jeunes joueurs qui ont besoin de se faire taper dessus, il y en a d’autres qui ont besoin d’être réconfortés, et donc il faut être en capacité de pouvoir changer ces discussions quand on est en entretien individuel selon les profils psychologiques des joueurs. Donc là, la première des choses quand on découvre le groupe, qu’il ait 23 ans de moyenne d’âge ou 35 ans, c’est d’abord au-delà de l’évaluation du joueur en lui-même, évaluer aussi le comportement et la manière de fonctionner que peut avoir un joueur.

La suite après cette publicité

FM : est-ce que ça vous surprend d’être à cette place-là, ou vous vous attendiez à ce type de saison, vu la qualité qu’ont vos joueurs ?

NU : non, je n’avais pas de projections pour me dire qu’à la trêve, avec ce groupe-là, on sera à telle place. C’est un challenge excitant de travailler avec ce groupe, même si c’est par la force des choses, c’est par l’aléatoire qui est l’aspect économique. Mais l’idée c’est surtout de réfléchir à la méthode de management pour pouvoir optimiser un groupe de jeunes, mais d’entrée, je ne me suis pas dit qu’on risque d’être dans la charrette à la trêve, ou peut-être qu’on sera dans les 5 premiers, c’était très dur à évaluer. La préparation nous a permis d’avoir quelques idées sur ce qu’il fallait qu’on fasse, mais le vrai révélateur c’est que le premier match a été important pour nous.

La suite après cette publicité

Mais pendant la crise de résultats, on a connu 2 mois sans victoire, et là, on s’aperçoit qu’il y a des joueurs qui sont un peu moins libérés, qui sont un peu plus tétanisés, et ils s’aperçoivent ce que c’est d’être dans une équipe qui a une crise. Il y a des joueurs qui sortent de réserve, qui étaient en centre de formation, et donc cette pression du résultat, ou cette lumière mise sur l’équipe, ils n’avaient pas connu ça auparavant. Pour les jeunes joueurs, il faut qu’ils prennent tout en compte et qu’ils soient en capacité de réagir quand il y a un déficit de résultats.

FM : vous avez Rayane Messi à Pau cette saison, c’est un joueur dont on a pas mal entendu parler, mais qu’on a finalement peu vu. Qu’est-ce que vous pensez de sa saison, parce que c’est sa première en professionnel ?

NU : c’est un apprentissage, c’est sa première saison en professionnel, donc c’est un joueur un peu cyclique, qui montre beaucoup de qualités, sur un geste à l’entraînement, sur un geste en match, mais il doit être plus régulier, plus constant dans la performance. Que ce soit au quotidien, dans nos séances d’entraînement, ou dans les matchs, il faut qu’il soit en possibilité d’amener des certitudes sur un certain rendement. Mais Rayane, ce n’est pas le seul, on peut mettre Kyliane Dong sur le même constat, Edhy Zuliani, Omar Sissoko, ce ne sont que des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Le truc qui est assez compliqué, pas pour moi, mais dans la projection à moyen terme, c’est que sur notre domaine offensif, sur les 6 joueurs, on en a 5 qui sont prêtés. Mais ça, moi, ça ne me concerne pas aujourd’hui. Le joueur qui joue, le joueur qui est performant, qu’il soit prêté ou qu’il soit sous contrat avec le club, je ne me pose pas ce genre de questions, mais pour le directeur sportif et le président, ce sont des questionnements qui sont quand même assez importants.

FM : c’est plus dur de gérer des cas comme ça ?

NU : je ne me pose pas la question de me dire au printemps, les joueurs, ils savent très bien qu’ils vont repartir. L’intérêt du joueur, c’est de performer. Et qu’il soit prêté, qu’il soit en début de saison, fin de saison, quand il est sur le terrain, son intérêt suprême, c’est de performer. Je pense que Rayane Messi, qui appartient à Strasbourg aujourd’hui, son club est très vigilant sur ce qui se passe pour lui au Pau FC.

FM : vous êtes devenu le plus gros club de Gironde maintenant, vu la situation de Bordeaux. Quels sont les piliers de cette stabilité ?

NU : en gros, il y a deux choses qui sont importantes. Les résultats sportifs, qui permettent la pérennisation du club depuis 6 saisons en Ligue 2. Et ensuite, l’aspect structurel, c’est-à-dire profiter de l’émergence du club dans le monde professionnel pour construire au fur et à mesure. Petit à petit, l’idée du club, à moyen terme, c’est de pouvoir faire de la formation. On est le seul club de la région, donc on doit être en capacité aujourd’hui, de par nos structures, de par la qualité de nos entraîneurs chez les jeunes, de pouvoir à terme faire de la formation et de pouvoir éclore des joueurs d’ici. Alors moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis entraîneur du Pau FC. J’ai une mission sur la Ligue 2, mais je suis quand même très attentif à ce qui se passe autour. Mais il n’y a rien d’original là-dedans. Pour pérenniser le club, il faut être en capacité d’avoir des jeunes qui sortent de nos équipes d’en bas.

FM : et vous pouvez rencontrer des difficultés pour conserver vos talents.

NU : aujourd’hui, si on a un jeune en réserve qui est très bon, on n’a pas de contrat stagiaire, donc ce sont des contrats d’apprentissage. Mais le jeune, en 24 heures, il peut partir dans un autre club s’il est performant. Donc c’est là où, d’une part, il y a des joueurs qu’il faut surveiller, mais d’autre part, le club n’a pas la main sur eux. Un garçon comme Joseph Kalulu, l’année dernière, quand je le récupère, il est amateur. Et au mercato d’hiver, il aurait très bien pu partir n’importe où, signer un contrat pro. Et il a attendu le mois de février d’avoir 20 ans pour signer au Pau FC. Bien entendu, on a eu des discussions sur la projection de l’année à venir, et donc il savait ce qu’on attendait de lui sur le plan sportif. Et il a eu le recul nécessaire de ne pas signer dans un club qui proposait peut-être deux ou trois fois son salaire, mais en se disant, en restant à Pau, j’aurais quand même des garanties plus importantes en termes de temps de jeu, et c’est ce qui se passe aujourd’hui.

FM : comment on essaye de lutter au niveau du recrutement avec les cadors du championnat ?

NU : il y a beaucoup de prêts, alors ce n’est pas forcément la volonté initiale. Je prends l’exemple de Giovani Versini, c’est un joueur qui sort de National, qui a été sollicité, mais notre projet sportif l’a séduit. Il aurait pu avoir des propositions beaucoup plus importantes et beaucoup plus lucratives, mais il avait des garanties en termes de temps de jeu ici, chez nous, et donc il a signé pour un challenge sportif, ça se passe bien pour le moment. Donc il faut être très convaincant, et ça c’est le travail de Luis, c’est un travail main dans la main pour pouvoir convaincre un joueur. On a souvent parlé de nos relations qui peuvent être conflictuelles avec Luis de Sousa, le directeur sportif, mais on n’aurait pas pu faire une première partie de saison si on n’avait pas travaillé en harmonie. Effectivement, il y a eu certaines divergences par le passé, mais à partir du moment où on est des grands garçons, on est en capacité de se dire les choses et de travailler dans l’intérêt du club.

"Je me sens déjà privilégié d’être en Ligue 2"

FM : quelles sont les différences entre le Nicolas Usaï qui a commencé sa carrière de coach à Consolat en 2014 et celui d’aujourd’hui ?

NU : c’est quelque chose d’évident, c’est l’expérience. C’est-à-dire qu’au fil des saisons, on fait des choses, on a certaines certitudes, on a une façon de fonctionner. La manière de fonctionner, ma personnalité, ma façon de manager, c’est la même, mais au contact des joueurs, au contact des formateurs, on fait en sorte de s’améliorer. On dit souvent aux joueurs que l’important c’est de progresser quel que soit son âge. C’est la même chose quand on fait ce métier. L’idée, c’est que de saison en saison, et là on ne parle pas de résultat, on parle d’idées, de pertinence, d’être en capacité de fédérer au mieux, et donc de toujours progresser par des prises de décision, par du recul, par de la lucidité, de la sérénité, et donc l’expérience et il y est pour beaucoup. Nous, la différence, c’est que dans ce métier-là, on n’a pas de problème de blessure, à part les blessures mentales ou psychologiques.

FM : et l’aspect psychologique, c’est quelque chose qui vous tient à cœur.

NU : c’est un vrai sujet et on pourra en parler pendant une journée entière. Mon idée, c’est que ce ne soit plus tabou. Et quand je vois des sportifs de très haut niveau témoigner de leur mal-être ou de leur malaise, de leur état dépressif ou fragilité émotionnelle, c’est important que ces joueurs-là, ces sportifs-là puissent témoigner. De pouvoir s’exprimer sur ça, ça permet aux mentalités d’évoluer. Quand on parlait de psychologue à un joueur, il y a dix ans en arrière, le premier truc c’était de dire ‘moi je ne suis pas fou’. Aujourd’hui, ils sont conscients qu’être accompagné sur le plan psychologique c’est quelque chose d’important et c’est quelque chose qui peut les bonifier.

Je pars du principe que moi j’entraîne des jeunes, des hommes, des pères de famille, des jeunes célibataires, mais pour que le joueur soit performant et à l’écoute il faut que dans sa vie quotidienne, familiale, il soit épanoui. Un joueur qui a des problèmes en dehors, ces problèmes, il va les ramener au vestiaire et donc c’est de pouvoir détecter ces problèmes-là et être attentif à l’équilibre émotionnel et psychologique du joueur. Un joueur qui est fermé, il faut être en capacité de le regarder, de l’analyser pour pouvoir essayer de diagnostiquer ces mauvais passages et donc on doit être là aussi pour accompagner les joueurs et pour leur dire de temps en temps, ‘n’hésite pas à aller voir une psychologue parce que ça peut te rendre service’.

FM : cela fait 3 ans que vous êtes à Pau, est-ce que l’objectif à moyen terme c’est d’aller plus haut, donc en Ligue 1 ?

NU : encore une fois sans démagogie, sans fausse modestie, ce sont des choses qui sont… en gros, carpe diem. Pour l’anecdote, j’ai beaucoup de tatouages, je suis tatoué un peu partout et l’un de mes tatouages sur l’avant-bras c’est une chanson d’IAM qui s’appelle ‘Demain c’est loin’. Donc à partir du moment où j’ai ces références-là, je ne me projette pas plus loin qu’à la fin de saison. Maintenant, si un jour j’ai le bonheur de connaître le championnat de Ligue 1, bien sûr que j’en serais très heureux, mais je me sens très privilégié déjà d’être en poste en Ligue 2 parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de coaches de qualité qui sont sur le carreau. L’idée c’est d’être ambitieux et de ne pas se fixer de limites.

"C’est pas parce que je suis professionnel que je ne vais pas assumer mes idoles"

FM : vous avez un lien très étroit avec Marseille, vous êtes né là-bas, vous y avez joué, est-ce que l’OM c’est le rêve absolu de votre carrière d’entraîneur ?

NU : non. Le premier rêve, c’est d’entrer avec une équipe au Stade Vélodrome. C’est le seul rêve aujourd’hui que j’ai, je ne l’ai jamais fait donc c’est quelque chose que j’aimerais faire. La seule chose que j’ai par rapport à Marseille, c’est que je me sens marseillais. J’ai une relation passionnelle avec ma ville, il y a des moments d’amour et de haine. Mais comme tout marseillais de naissance, je suis un fervent supporter de l’OM et je rêve que l’OM puisse gagner un titre. Quand je descends à Marseille et que je vais au Vélodrome, je ne suis pas dans l’analyse du match, j’y vais pour supporter le club de ma ville et de mon cœur.

C’est le seul stade où ça me fait ça, j’ai 14 ans, et quand je vois l’entrée dans le stade avec la musique et les tifos, j’ai toujours des frissons et c’est toujours un pic d’adrénaline. Il y a ce côté qu’il ne faut pas perdre : c’est pas parce qu’on est coach professionnel qu’il faut perdre cette âme d’enfant ou des choses qui nous ont fait rêver. Aujourd’hui j’ai 51 ans et je suis toujours fan de Maradona, c’est pas parce que je suis professionnel que je ne vais pas assumer mes idoles ou les gens qui m’ont fait rêver.

FM : vous aimez toujours autant le foot qu’au début ?

NU : c’est une très bonne question. Les soirs de défaite, c’est dur de brancher la télé et de regarder des matchs mais je continue. Mais j’ai une situation un peu particulière parce que je suis seul ici, ma famille est à Marseille. On me dit souvent que je devrais décrocher, mais je ne prends pas plus de plaisir à faire autre chose qu’à regarder des matchs. Tant que ça me donne satisfaction, je continue, je ne vais pas m’obliger à couper du foot parce qu’on me le dit. Je suis le foot anglais, mais principalement l’actualité française. Je suis les résultats de National 2, le championnat National parce qu’il y a des équipes de dingue, je regarde tous les résumés. Il me faut beaucoup de temps, je fais ça d’une part pour connaître tous les joueurs et d’autre part par plaisir. Si demain ma mission s’arrête et que je me fais virer, je continuerais à regarder des matchs et à être passionné de ce jeu et de ce sport.