Real Madrid : Eduardo Camavinga s’est effondré en larmes

Dans les coulisses de l’Allianz Arena, le silence qui a suivi l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions mercredi soir était presque irréel. Alors que les joueurs regagnaient le vestiaire encore sous l’effet de la tension du match, tous ont été frappés par la détresse d’Eduardo Camavinga. Assis à l’écart, la tête enfouie entre ses mains, le milieu français pleurait sans parvenir à se calmer. Certains coéquipiers se sont approchés pour tenter de le réconforter, mais Camavinga semblait enfermé dans sa culpabilité, souligne Marca ce dimanche. L’expulsion reçue quelques minutes plus tôt a pesé lourd dans le basculement de la rencontre. Dans ce vestiaire chargé d’émotions, plusieurs cadres du groupe ont tenté de lui rappeler que le football est fait d’erreurs et que la responsabilité ne repose jamais sur un seul joueur, mais la frustration du moment rendait les mots difficiles à entendre.

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La scène a profondément marqué l’effectif madrilène. Habituellement l’un des joueurs les plus souriants du groupe, l’ancienne pépite de Rennes était inconsolable et répétait qu’il aurait dû agir différemment sur l’action qui lui a valu le carton rouge, ajoute le journal espagnol dans le récit. L’encadrement du club a également pris le temps de lui parler pour éviter que cette erreur ne devienne un poids durable dans son esprit, surtout dans une saison déjà compliquée pour lui. Le staff et plusieurs leaders du vestiaire ont insisté sur la nécessité de tourner rapidement la page et de reconstruire sa confiance. Mais l’image du jeune Français quittant l’Allianz Arena les yeux rougis est restée gravée dans les esprits de plusieurs journalistes, symbole d’une soirée européenne brutale où la pression du très haut niveau a frappé de plein fouet l’un des talents les plus prometteurs du club madrilène.