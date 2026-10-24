AS Roma : le héros Leonardo Balerdi est en train de choquer la Serie A

Leonardo Balerdi est en train de vivre une nouvelle vie en Italie. Transféré cet été de l’Olympique de Marseille à l’AS Roma, le défenseur argentin a rapidement conquis son nouvel environnement. Dès ses premières apparitions, l’ancien capitaine marseillais a séduit les observateurs par son autorité, sa sérénité et sa qualité de relance. Gian Piero Gasperini est même allé jusqu’à évoquer Franco Baresi, légende de l’AC Milan, pour illustrer les qualités de son nouveau joueur. « Un défenseur très fort, moderne, doté d’un physique exceptionnel et rapide », expliquait le technicien italien, séduit par sa manière d’interpréter le rôle et d’organiser le jeu. Une comparaison particulièrement flatteuse qui a fait grand bruit de l’autre côté des Alpes. Déjà très apprécié des supporters romains, Balerdi est en train de se faire un nom dans un championnat où les défenseurs centraux sont traditionnellement scrutés de près.

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Et cette belle histoire ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs semaines, le défenseur de 27 ans monte en puissance et enchaîne les prestations convaincantes. Les pépins physiques d’Evan Ndicka lui ont ouvert une porte, mais l’Argentin a surtout su la franchir avec autorité. Face à Naples, il débutait sur le banc après trois titularisations consécutives, mais a su être le grand héros de la rencontre, preuve de la confiance grandissante accordée par Gasperini. Match après match, l’ancien Marseillais prend du poids dans le système romain, s’impose dans les duels et assume davantage de responsabilités dans l’organisation défensive. Lui qui avait parfois été critiqué pour son irrégularité en France semble avoir trouvé un environnement dans lequel exprimer pleinement ses qualités. Et sa dernière sortie au stade Diego Armando Maradona pourrait bien marquer un nouveau tournant dans son aventure italienne.

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Un doublé qui a tout changé

Car face à Naples, Leonardo Balerdi a tout simplement endossé le costume de grand sauveur. Dans une rencontre complètement folle, où les deux équipes se sont rendu coup pour coup, le défenseur argentin a permis à la Roma de ne jamais renoncer. Alors que les Napolitains pensaient avoir fait le plus dur en reprenant l’avantage grâce à Scott McTominay, l’ancien joueur de l’OM a surgi une première fois pour remettre les compteurs à zéro. Sur un centre de Castro, le défenseur a placé une tête décisive pour ramener les Giallorossi à deux buts partout à la 83e minute. Un geste plein de détermination, à l’image d’une équipe romaine qui refusait de céder. Mais Balerdi n’avait pas terminé son récital, puisque dans les derniers instants, il a de nouveau trouvé la faille de la tête sur un centre de Wesley, arrachant un incroyable match nul (3-3) à l’extérieur. Deux buts décisifs pour un défenseur central, dans un scénario totalement renversant.

🤯 | 3 PARTOUT ! Balerdi claque lui aussi un doublé de la tête. Ça bascule dans l’irrationnel ! 🌪️ #NapoliRoma #SerieA La suite après cette publicité Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 https://t.co/lgCUEDPo3T— DAZN France (@DAZN_FR) October 24, 2026

«Balerdi est un leader, un capitaine. Ces dernières semaines, sa contribution a été extraordinaire dès le début. Balerdi connaît le football, possède une énergie extraordinaire et représente un renfort précieux. Aujourd’hui, il a même inscrit un doublé, ce qui est excellent», s’est réjoui Gasperini après la rencontre. Au-delà de ses deux réalisations, c’est surtout son caractère qui impressionne. Alors que la Roma semblait condamnée à repartir de Naples avec une défaite frustrante, Balerdi a pris ses responsabilités et s’est mué en homme du match en 35 minutes. Son doublé illustre sa montée en puissance, mais aussi sa capacité à peser dans les moments où son équipe en a le plus besoin. Pour un joueur arrivé cet été, déjà comparé à une légende du football italien par son entraîneur, le symbole est très fort. Les supporters romains ont désormais une raison supplémentaire de s’enthousiasmer pour leur nouveau défenseur, capable de faire basculer une rencontre dans les deux surfaces. La Serie A découvre un Balerdi transformé, conquérant et décisif. Et cette prestation confirme une chose, l’Argentin est en train de prendre une toute nouvelle dimension sous les couleurs de l’AS Roma.