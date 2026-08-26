Manchester United va envoyer deux offres au FC Barcelone et au Real Madrid

173 M€ déjà dépensés par Manchester United sur ce mercato, et cela ne va visiblement pas s’arrêter là. Les Red Devils ont ciblé le milieu de terrain comme principal secteur à renforcer, notamment suite au départ de Casemiro. Avec les arrivées successives de Youri Tielemans, Andrey Santos et récemment Carlos Baleba, on pourrait croire que la mission a été remplie.

La suite après cette publicité

Mais selon les informations de la Cadena Ser, Manchester United prépare une nouvelle offre pour un milieu de terrain, en la personne d’Eduardo Camavinga. Le joueur français a perdu du crédit la saison passée au Real Madrid, et MU aurait prévu d’envoyer sa proposition dans la dernière ligne droite du mercato estival. Agé de 23 ans et sous contrat jusqu’en 2029, Camavinga est dans le viseur des Mancuniens depuis un certain temps.

La suite après cette publicité

Le début de la Liga va jouer un rôle

La direction anglaise veut jouer sur le timing de l’offre, qui pourrait s’élever à 50 M€, car le temps de jeu distribué au Français par José Mourinho (1 entrée en jeu face à l’Espanyol, annoncé titulaire par la presse espagnole face à la Real Sociedad ce mercredi soir) sera un facteur déterminant. Outre Camavinga, Manchester United souhaite également formuler une offre pour le latéral gauche espagnol Alejandro Baldé.

Comme révélé par la presse espagnole, les relations sont au plus bas entre le latéral gauche et son entraîneur Hansi Flick, ce qui joue sur le moral de Lamine Yamal. Non retenu pour le premier match de Liga de la saison, Baldé envisage désormais un départ, et MU est prêt à proposer 30 M€ pour le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2028. Wait and see donc.