Les mots de Memphis Depay après son arrivée à Barcelone

Alors qu'il s'est engagé cet été jusqu'en 2023 avec le Barça après avoir quitté l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay (27 ans) est arrivé à l'aéroport de Barcelone ce lundi midi et s'est exprimé au micro de Barça TV. L'attaquant néerlandais s'est montré très ambitieux avant de rencontrer ses nouveaux coéquipiers.

«Je viens de rentrer de vacances et maintenant il est temps de me reconcentrer. Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré sur Barcelone. Je vais essayer de m'adapter au plus vite, a expliqué l'ex-capitaine de l'OL. J'aime jouer un football offensif et être créatif sur le terrain, générer des occasions, des passes décisives et surtout des buts. Le style de jeu du Barça me convient parfaitement. Je suis très heureux.» Memphis Depay signera son contrat et sera présenté officiellement jeudi prochain au Camp Nou.