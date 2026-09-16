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UEFA Europa League

EdF : Lepaul attend la liste avec impatience

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Estéban Lepaul @Maxppp

Pas en réussite avec le Stade Rennais face à Sturm Graz en Ligue Europa, Esteban Lepaul n’a pas transposé en Europe sa réussite sur la scène nationale. Pour autant, il est considéré en bonne position pour intégrer la première liste de Zinedine Zidane, qui sera dévoilée ce vendredi à 18 heures. Interrogé par Canal+ à l’issue du 0-0, le buteur rennais n’a pas voulu trop en dire sur le sujet.

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« Je ne sais pas quoi vous répondre, si ce n’est que je vais attendre la liste avec impatience. Il n’y aura pas plus d’avis à donner là-dessus », a-t-il d’abord déclaré, avant de se dérider un peu. «J’espère ! On verra bien. Et si jamais, on continuera à travailler et tout ça sera récompensé un jour, je le sais. »

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