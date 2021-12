PSG : Thierry Henry analyse les difficultés d’adaptation de Lionel Messi

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, les premiers mois de Lionel Messi à Paris sont compliqués. Sa femme et ses enfants auraient du mal à se faire à la vie parisienne, l’Argentin ne comprendrait également pas les choix de Mauricio Pochettino et la manière dont il l’utilise depuis le début de la saison. Dans un entretien accordé à GQ, Thierry Henry est revenu sur les difficultés rencontrées par le septuple Ballon d’Or, en comparant sa situation à la sienne, lorsqu’il est arrivé à Barcelone en provenance d’Arsenal.

«Lorsque vous quittez un endroit que vous avez connu très jeune et pendant très longtemps, que vous n'avez jamais pensé quitter, cela vous prend beaucoup sur le plan émotionnel. Vous devez réaliser et comprendre où vous êtes, vous adapter à une nouvelle ligue et à une nouvelle équipe et digérer le déménagement. Vous avez vu qu'il a pleuré quand il est parti, ce n'était pas des fausses larmes. Il a pleuré. Il faut un peu de temps pour s'adapter et comprendre, même si vous êtes lui. Mais vous devez comprendre que cet homme est aussi un être humain. Et qu'émotionnellement, parfois, nous sommes tous touchés par quelque chose. Quitter Barcelone, c'est encore à vif pour lui. Mais je crois qu'il va s'en remettre. J'espère qu'il le fera. J'ai confiance en lui. C'est pareil pour moi quand j'ai quitté Arsenal pour aller à Barcelone, il m'a fallu un moment pour m'habituer à mon environnement. Je n'ai jamais pensé que j'allais quitter Arsenal, alors rejoindre Barcelone... J'étais dans un grand club, dans une grande ville ? Bien sûr que oui. Mais il m'a fallu un peu de temps pour le digérer», a-t-il déclaré.