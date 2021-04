Comment le PSG peut battre Manchester City ?

Récent vainqueur de la Carabao Cup et leader de la Premier League, Manchester City impressionne cette saison. Même si elle paraît injouable, l’équipe de Pep Guardiola n’est pas sans faille comme l’attestent ses récentes défaites contre Chelsea en FA Cup, Manchester United ou Leeds en championnat. Des prestations dont devra s’inspirer le PSG avant sa double confrontation en demi-finales de Ligue des champions.

Pour sa cinquième année à Manchester City, Pep Guardiola semble bien parti pour réaliser la meilleure saison du club (avec la saison 2018/2019). Ce qui était particulièrement difficile à prédire après un démarrage en dents de scie ponctué par 5 matches nuls et 2 défaites en championnat. Mais lors du Boxing day, les Sky Blues se sont métamorphosés et ont enchaîné 21 succès de rang, toutes compétitions confondues, en plus d’avoir enfin brisé leur barrière psychologique des quarts de finale de Ligue des champions.

Mieux, les hommes de Pep Guardiola produisent un football de très grande qualité depuis cinq mois, marqué notamment par l’éclosion de Phil Foden, l’émancipation de João Cancelo, la réinvention d’Ilkay Gündogan, devenu un buteur redoutable à 30 ans, et l’absence régulière d’un vrai numéro 9 dans le onze aligné sur le terrain. Ce Manchester City-là est particulièrement redoutable car il est protéiforme et que le danger peut venir d’absolument partout.

Pourtant, Manchester United, Leeds United et Chelsea ont récemment réussi à faire tomber les Citizens tandis que le Borussia Dortmund les ont aussi bien embêté en quarts de finale de Ligue des champions. Observons donc quels sont les ingrédients pour battre Manchester City.

Ne pas mordre aux hameçons tendus par Manchester City

Tout le monde le sait, Pep Guardiola est un adepte du jeu de position. Les sorties de balle de ses équipes ont toujours été très minutieuses et élaborées mais ce que fait Manchester City cette saison atteint des sommets grâce à l’intelligence et l’adaptation constante de ses joueurs face aux organisations défensives adverses.

Selon l’opposition, l’organisation de la sortie de balle varie et les joueurs occupent des positions différentes comme l’a très bien expliqué le site Nosotros. On a ainsi pu voir des organisations en 2-4-4, en 2-3-2-4, en 3-2-3-2, en 3-2-5 qui pouvaient évoluer constamment selon les choix défensifs des adversaires.

Contre Liverpool, Manchester City s'organise en 2-4-2 avec Cancelo qui s'est positionné aux côtés de Rodri pour isoler Firmino

Durant le même match, Rodri a souvent légèrement décroché sur le côté pour fixer l'attention de Mohamed Salah et libérer plus d'espace dans son dos

Lors du match retour contre le Borussia Mönchengladbach, Rodri s'est positionné au niveau des centraux pour perturber le plan défensif des Allemands. Arrière gauche sur le papier, Cancelo se positionne en milieu central

Quelques instants plus tard, Phil Foden décroche pour s'insérer au milieu de terrain et offrir un angle de passe à Stones. Il sera trouvé quelques secondes plus tard et permettra à Gündogan de doubler la mise

En finale de la Carabao Cup, face au 4-3-2-1 de Tottenham, Fernandinho et Cancelo évoluent en double pivot pour fixer Son et Lucas et libérer de l'espace sur les côtés

Pour perturber davantage la défense de Tottenham, Gündogan prend la place de Cancelo au milieu de terrain, qui lui va se placer à gauche pour surcharger le côté d'Aurier, jusque-là en réussite dans ses duels avec Sterling

Ce changement d'organisation met en difficulté Aurier qui doit gérer un 2-contre-1 tandis que le positionnement de De Bruyne proche de l'action peut permettre à Foden d'effectuer un appel en profondeur qui peut surprendre la défense adverse

Sur les sorties de balle de Manchester City, chaque action a donc une intention claire. Le porteur de balle conduit le ballon pour déclencher le pressing d’un adversaire direct, ce qui libère des espaces et déclenche une série de mouvements derrière. Certains joueurs ont pour rôle de fixer l’attention des défenseurs pour libérer des couloirs de passe dans leur dos. D’autres servent de relais pour un joueur libre qui va pouvoir faire avancer le jeu.

Sur cette action, João Cancelo se positionne bas pour inviter le pressing de Son qui va laisser de l'espace dans son dos que pourra exploiter ses coéquipiers

Bamford de Leeds oriente son corps pour couper la transmission entre Stones et Aké. Cette passe sera rendue possible grâce à l'intervention d'un joueur de relais

Fernandinho joue ce rôle sur cette action pour servir Aké

Ce relais a permis à Aké d'avancer balle aux pieds avec de l'espace et de trouver un coéquipier dans le camp adverse

Situation similaire sauf que les joueurs relais à proximité sont serrés de près par des adversaires

Zinchenko vient offrir le fameux relais pour servir Aké face au jeu et avec de l'espace

Aké est trouvé avec de l'espace à exploiter devant lui

Le PSG devra avoir un plan défensif avec des principes clairs et éviter de se faire aspirer dans les pièges tendus par City. Le staff de Mauricio Pochettino pourrait s’inspirer de ce qui a été mis en place par les récents adversaires des Skyblues. Le Leeds United de Marcelo Bielsa avait opté pour une défense hybride: en zone mais avec des principes de marquage individuel. Si les décrochages de Gabriel Jesus, Raheem Sterling et Bernardo Silva ont bien été contrôlés, le trio Stones, Aké et Fernandinho a eu beaucoup de champ libre tandis que Zinchenko a parfois bien exploité le marquage individuel de Leeds pour se projeter dans la surface adverse.

Le système défensif hybride de Leeds avec des marquages individuels parfois stricts comme c'est le cas sur cette action avec Sterling

Sterling traverse le terrain en étant suivi par son adversaire

Même traitement pour Gabriel Jesus, qui est suivi comme son ombre par Llorente, qui est couvert dans son dos

Le problème du marquage individuel, c'est que les duels perdus offrent énormément d'espace à exploiter. C'est le cas ici avec Fernandinho qui profite du marquage individuel de Phillips sur Bernardo Silva au départ de l'action pour se projeter vers l'avant

Zinchenko va aussi profiter de la défense individuelle pour surprendre Leeds. Au départ de l'action il attire son adversaire loin de sa zone préférentielle

Juste après sa passe vers Stones, libre de tout marquage, l'international ukrainien effectue une course vers la surface de réparation qui aurait pu aboutir sur un but

Cette stratégie risquée n’est sans doute pas le plan défensif idéal pour une double confrontation. Le staff de Mauricio Pochettino pourrait plutôt s’inspirer de ce qui a été mis en place par Manchester United et par Thomas Tuchel avec Chelsea, lors de la demi-finale de FA Cup. Tombeurs de leurs voisins qui restaient sur 21 succès de rang, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont défendu en 4-2-3-1, avec Bruno Fernandes en marquage direct sur Rodri et Rashford qui suivait les déplacements dans l’axe de João Cancelo, tout en étant couvert par Fred s’il décidait de sortir sur John Stones. Pour perturber cette organisation défensive, Kevin de Bruyne a décroché dans cette partie du terrain mais la communication entre Fred et Rashford a permis de bien gérer ces situations.

Les choix défensifs des joueurs de Manchester United, avec Bruno Fernandes au marquage de Rodri et Rashford sur Cancelo. Ce qui laissait Stones et Dias libres au départ de l'action

Nouvelle illustration de la volonté de couper les transmissions vers Rodri et Cancelo

Pour empêcher Stones de progresser davantage sur le terrain, Rashford va lâcher son marquage sur Cancelo mais il est couvert par Fred qui va assurer l'intérim

Illustration de la couverture de Fred

Kevin De Bruyne décroche en s'insérant sur le côté gauche pour perturber l'organisation défensive de United. Rashford le remarque et une rotation automatique va s'effectuer avec Fred

Illustration de la rotation avec Rashford sur De Bruyne et Fred sur Cancelo

La volonté de Manchester United était clairement d'inciter City à jouer sur les côtés en fermant l'axe. Cependant des espaces existaient et Gabriel Jesus n'a pas hésité à décrocher pour offrir des solutions en plein coeur du bloc des Red Devils

Une passe risquée que n'a pas osé réaliser Dias qui a effectué une passe latérale facile à défendre pour United

Quelques semaines après la défaite des Sky Blues face aux Red Devils, Thomas Tuchel a mis en place un plan défensif proche de celui de Solskjaer mais avec une organisation en 3-4-2-1. Devant Timo Werner et Hakim Ziyech laissaient constamment libre un des deux défenseurs centraux de City et se relayaient pour aller presser. Quand l’un sortait au pressing, l’autre couvrait derrière et gardait un œil sur Rodri en coupant les couloirs de passe tandis que Mason Mount était quasiment au marquage direct de Fernandinho. N’Golo Kanté pouvait sortir vers l’avant pour prêter main-forte à ses partenaires aux avant-postes si besoin, étant couvert par Jorginho derrière lui tandis que Reece James et Ben Chilwell contrôlaient les joueurs de couloir.

Ziyech oriente son corps de façon à couper la transmission vers Rodri. Si jamais cette passe venait à être réalisée, Kanté est déjà prêt à intervenir comme Werner. Mount surveille Fernandinho, l'autre milieu relayeur

Situation similaire mais depuis une position plus excentrée. Werner rappelle à Mount de surveiller Fernandinho

Illustration des intentions de Chelsea de couper les transmissions vers Rodri et Fernandinho au départ des actions. Kanté est placé pour intervenir si besoin, et Jorginho le couvre

Cette stratégie défensive a fait reculer les Citizens et sur chaque transmission vers le gardien, un pressing agressif se déclenchait. L'objectif: enfermer City sur le côté et l'étouffer pour récupérer le ballon

Illustration de ce fameux pressing sur les côtés après une passe vers le gardien

Sous le pression, Cancelo précipite sa passe vers l'avant

Chelsea récupère le ballon dans le camp de son adversaire et peut se montrer dangereux

Le but principal des plans défensifs de Thomas Tuchel et de Ole Gunnar Solskjaer étaient donc de couper les transmissions vers les deux relayeurs (Rodri et Cancelo pour Manchester United, Rodri et Fernandinho pour Chelsea) afin de forcer les centraux à jouer sur les côtés, où le pressing est plus facile et efficace, mais aussi à les inciter à sortir eux-mêmes avec le ballon. L’avantage ? Optimiser les contre-attaques puisque Thomas Tuchel comme Ole Gunnar Solskjaer avaient aligné des joueurs très rapides devant et capables d’exploiter très rapidement l’espace laissé par les centraux de City, dont la vitesse n’est pas le point fort. Ce plan pourrait très bien fonctionner avec les joueurs du PSG.

En quarts de finale de C1, le Borussia Dortmund avait aussi fait le choix de laisser les centraux de Manchester City libres en essayant de couper au maximum les transmissions vers les milieux relayeurs. Un plan qui a globalement bien fonctionné mais qui a été mis à mal sur quelques séquences par Erling Haaland, qui s’est parfois délesté de ses tâches défensives et a facilité l’installation des Citizens dans le camp de Dortmund.

Le plan du Borussia Dortmund avec Haaland au marquage de Rodri et de la densité dans l'axe du terrain

Un plan défensif qui pousse Manchester City à jouer sur les côtés. De Bruyne est particulièrement serré de près

Lors de plusieurs séquences pendant le match retour, Erling Haaland se désintéresse du travail défensif, ce qui a facilité l'installation de Manchester City dans le camp de Dortmund

Il faudra donc que Neymar et Mbappé évitent ce type de situations et reproduisent leurs efforts défensifs effectués lors du match retour face au Bayern Munich. Ce qui est aussi sûr, c’est que la possession du ballon sera mancunienne et que les joueurs parisiens devront donc être patients, disciplinés, très concentrés et attentifs durant l’intégralité de la rencontre pour ne pas se faire piéger par le jeu de position des Citizens. Ce qui passera sans doute par refuser les invitations au pressing des centraux de City.

Contrôler les projections des milieux de terrain de Manchester City

Cette saison, Manchester City n’évolue quasiment plus avec un 9. Pep Guardiola privilégie les faux 9, capables de décrocher et de participer activement à la construction du jeu de leur équipe. Si bien que plusieurs joueurs ont occupé ce rôle: De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Ferran Torres, Gabriel Jesus. Pour remplacer l’apport d’un 9 classique dans la surface de réparation, Pep Guardiola a poussé ses milieux de terrain à se réinventer en se projetant davantage dans la zone de vérité. Et celui qui illustre à merveille cette transformation, c’est Ilkay Gündogan.

L’international allemand, qui n’avait inscrit « que » 22 buts (en 164 matches) lors de ses quatre premières saisons chez les Skyblues, en a déjà inscrit 16, toutes compétitions confondues, cette saison. Ce qui fait de lui le meilleur buteur du club cette saison devant Phil Foden (14 buts), Raheem Sterling, Gabriel Jesus (13 buts) et Riyad Mahrez (11 buts). Comment expliquer cette transformation ? Tout simplement sa présence dans la surface, qui s’est accrue cette saison mais la qualité de ses appels en profondeur, qui ont été à l’origine de nombreux buts. Personne ne soupçonnait cette qualité chez l’Allemand (mis à part Guardiola peut-être), qui n’a jamais été réputé pour sa vitesse. Mais plus que la vitesse, c’est son timing et son intelligence qui impressionnent.

Cette saison, Gündogan s'est transformé en buteur. Tel un spécialiste du poste, l'Allemand attire les ballons vers lui. Il faut aussi signaler l'intelligence de son positionnement

Gündogan lit parfaitement les situations et se place toujours très bien pour finir les actions

Alors que de nombreux milieux de terrain dans cette situation aurait fait un appel rectiligne, Gündogan réalise un appel croisé pour attirer un défenseur et permettre à Foden de progresser vers l'avant

La manœuvre de l'Allemand a fonctionné à merveille, son défenseur attiré vers lui doit désormais lâcher son marquage et tenter d'arrêter Foden

Gündogan profite de la situation pour effectuer un autre appel parfait. La vista de Foden et la finition du milieu de terrain allemand permettront à City de doubler la mise

Ilkay Gündogan effectue désormais des appels dignes des meilleurs attaquants de profondeur

Nouvelle illustration du QI football de l'Allemand. Avant son premier but contre Tottenham, Gündogan prend l'information et s'aperçoit qu'un espace est libre devant lui

Avant d'effectuer son appel vers le but, Gündogan vérifie qu'aucun joueur de Tottenham soit bien placé pour contre-attaquer. Ce qui n'est pas le cas

Une fois ces informations cruciales prises, l'Allemand se projette enfin dans la surface de réparation

L'Allemand est servi et trompera Lloris avec un peu de réussite

Avec un faux 9 qui dézone et des ailiers très écartés, l’attention des défenseurs adverses est facilement détournée, ce qui laisse plus de marge de manœuvre pour les projections de Gündogan et des autres milieux de terrain, voire des défenseurs, qui vont surprendre les adversaires. De tous les joueurs de champ utilisés régulièrement par Pep Guardiola cette saison, seul Zinchenko n’a pas encore inscrit de but.

Les décrochages du faux 9 ainsi que le positionnement écarté des ailiers permettent aux milieux placés dans les demi-espaces d'avoir plus de liberté et d'attaquer la profondeur

Outre Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva ou Joao Cancelo sont capables de faire des courses en profondeur en partant du milieu de terrain et d’être adroit à la finition. Plus rare mais à signaler tout de même, les défenseurs centraux s’aventurent parfois aussi loin de leur zone pour prêter main-forte aux attaquants à l’image des centraux de l’Atalanta Bergame.

Contre Leeds, John Stones s'est parfois projeté près de la surface de réparation adverse

Stones en position avancée sert Fernandinho dans la profondeur

Face aux marquages individuels de Leeds, Stones n'a pas hésité à porter la balle dans le camp adverse

Il s’agira donc pour les Parisiens d’être attentifs, et plus particulièrement les milieux de terrain centraux comme Paredes (pas toujours le plus prompt sur ces phases de jeu), et de veiller à ces appels dans le dos. Vu que les Parisiens vont sans doute défendre en zone, la communication entre les défenseurs centraux et les milieux de terrain sera cruciale pour bien gérer ces situations.

Les Parisiens devront aussi garder un œil sur les ailiers, qui sont à la fois des points de fixation, dont le rôle est d’élargir la surface de jeu afin de permettre aux joueurs intérieurs de percuter et de se projeter donc, mais aussi eux-mêmes des joueurs de percussion et de profondeur. Riyad Mahrez réalise d’ailleurs une grande saison sur son flanc droit tandis que Phil Foden demeure aussi intenable quand il joue sur un côté. Comme face au Bayern Munich, les duels sur les côtés seront déterminants.

Phil Foden est un joueur complet qui fait d'excellents appels en profondeur

Nouvelle illustration d'un appel en profondeur parfait de Foden

Pour perturber les défenses adverses, le latéral droit va occuper le flanc pour permettre à Mahrez de rentrer vers l'intérieur et de déclencher des centres/tirs difficiles à défendre

Soigner ses sorties de balle face au pressing haut de Manchester City

Comme le Bayern Munich au tour précédent, Manchester City aime presser haut. S’il est mieux organisé que le bloc haut munichois, celui de City n’est toutefois pas sans faille. Récemment, Chelsea ou le Borussia Dortmund ont réalisé de belles prestations contre les Citizens car ils ont su déjouer leur pressing haut avec une grande qualité technique et de la fluidité dans les combinaisons.

Le pressing haut de Manchester City

Akanji et Hummels ont de nombreuses fois su effectuer les passes « qui tuent » pour casser les deux premières lignes défensives de City en quarts de finale de Ligue des Champions. Jorginho a lui été décisif en demi-finale de la FA Cup en étant à l’origine du seul but de la rencontre.

Pour casser le pressing de Manchester City, Manuel Akanji a su réaliser des passes verticales difficiles comme celle-ci

En une passe, cinq joueurs de Manchester City sont éliminés

Cette action aboutira sur une belle occasion pour les Allemands

En demi-finale de la FA Cup, Jorginho a réalisé une action anodine mais décisive. Sur son contrôle, l'international italien a éliminé Foden et pu trouver Mount dans l'espace libre

Avec de l'espace face à lui, Mount va pouvoir trouver Werner qui réalise un excellent appel en profondeur

Cette action aboutie avec un but de Ziyech. Tout est parti d'un contrôle orienté de Jorginho pour éliminer le pressing haut de City

Dans un style plus classique, Dean Henderson d'une relance à la main a trouvé Luke Shaw derrière la première ligne défensive de City

Grâce à un contrôle orienté, l'international anglais a réussi à déjouer le pressing de Cancelo avant de se projeter balle aux pieds dans la surface adverse et finira par inscrire le deuxième but de Manchester United

Le PSG avait aussi su déjouer le pressing du Bayern Munich lors du quart de finale retour de C1, ce qui lui a permis de ne pas trop subir le jeu avant les vingt dernières minutes. Les hommes de Pep Guardiola sont aussi très forts sur les phases de contre-pressing (le pressing dès la perte du ballon) donc les Parisiens devront être particulièrement vigilants dans les secondes qui suivent leur récupération de balle. C’est pourquoi des joueurs comme Marco Verratti et Angel Di Maria seront cruciaux lors des sorties de balle parisiennes mais aussi Keylor Navas, dont le jeu aux pieds avait posé des difficultés lors du match retour contre Barcelone en huitièmes de finale.

Vu que Manchester City n’aime pas défendre sur des longues séquences et qu’il n’y est d’ailleurs pas habitué, le PSG a tout intérêt à faire durer certaines séquences de possession du ballon. Mais il ne doit pas oublier que son arme principale pour faire tomber Manchester City, c’est la vitesse de ses attaquants, et plus spécialement celle de Kylian Mbappé qui peut donner des sueurs froides aux défenseurs adverses et à Pep Guardiola.

Faire mal en attaquant la profondeur

La grande faille du pressing haut, c’est justement tout l’espace à exploiter dans le dos des défenseurs si les premières lignes sont éliminées. En termes de vitesse, il n’y a pas photo entre les attaquants du PSG et les défenseurs de Manchester City. À lui seul, Kylian Mbappé peut faire exploser la défense mancunienne, comme il l'a fait en 2017 avec l’AS Monaco.

Sur le papier, Manchester City remplit les critères des équipes contre qui Kylian Mbappé aime briller. Bloc haut, porté vers l’avant et qui laisse donc beaucoup d’espace à exploiter dans le dos des défenseurs centraux, des critères qui peuvent rappeler l’Argentine de 2018, le FC Barcelone et le Bayern Munich. L’international français rencontre davantage de difficultés face aux blocs bas et ce ne sera pas le cas lors de cette double confrontation.

La vitesse de Ziyech et de Werner a particulièrement fait mal à la défense centrale de Manchester City

Dans ce genre de situations, Kylian Mbappé pourrait se régaler

L'action qui a mené à l'ouverture du score de Leeds: une longue balle en profondeur vers les attaquants

Sur les seconds ballons, le bloc des Citizens peut être désorganisé et offrir des boulevards

Il est tout de même important d’indiquer que Manchester City défend globalement très bien la profondeur, même si c’est moins évident ces derniers temps. Pour gérer les situations délicates en contre-attaque, le rôle de Rodri demeure primordial. C’est souvent le joueur qui coupe la contre-attaque avant qu’elle ait lieu de par son positionnement de compensateur en phase de possession. Joao Cancelo est aussi très important à la perte de balle. Grâce à sa vitesse, le Portugais est capable de reprendre rapidement sa position en défense après s’être projeté en attaque. Plus globalement, les joueurs de City ont bien ancré les principes défensifs prônés par Pep Guardiola et ils sont tous capables de réagir intelligemment à la perte de balle.

Sur les attaques de Manchester City, les deux milieux défensifs (en vert) ont l'habitude d'être très haut pour réceptionner les seconds ballons et couper les contre-attaques à la source

Sur cette action, Tottenham récupère le ballon mais grâce à sa position haute sur le terrain, Rodri va pouvoir couper la contre-attaque avant même qu'elle se déclenche

L'international espagnol va intervenir à temps

Nouvelle situation de contre-attaque, Rodri est prêt à intervenir sur Lucas. Joao Cancelo (cercle rouge) va de son côté assurer le repli défensif en quelques secondes

L'international portugais a pris de l'avance sur Son et ne sera pas mis en difficulté sur cette action

Nouvelle situation de contre qui débute dans la surface de Tottenham. Portez votre attention sur Gabriel Jesus (cercle rouge)

Dès le déclenchement de la contre-attaque, le Brésilien effectue un sprint vers son but malgré le fait qu'il est censé jouer devant

Grâce à sa course, le Brésilien a permis à ses coéquipiers de se replacer et de ralentir l'attaque des Spurs

De manière générale, au moins deux joueurs de City occupent le rôle de compensateur en se plaçant près des attaquants quand trois joueurs assurent constamment la couverture de la profondeur derrière, sans compter Ederson qui part parfois à l’aventure à la manière d’un Manuel Neuer. Le Brésilien demeure toutefois fragile sur ces situations, qui auraient dû donner un but supplémentaire au Borussia Dortmund lors du quart de finale aller de C1 suite à une intervention de Bellingham devant Ederson, qui a été injustement sanctionnée d’une faute. Comme lors de la double confrontation contre le Bayern Munich, le PSG devra insister dans la profondeur et espérer être aussi réaliste que lors du match aller à l’Allianz Arena.

Se méfier des combinaisons de Manchester City sur coups de pied arrêtés

Cette saison, Manchester City a inscrit sept buts sur corner et six sur coups francs tandis que d’autres buts ont été inscrits dans la continuité de coups de pied arrêtés, avec des centraux restés aux avant-postes. Depuis l’arrivée du Français Nicolas Jover dans le staff de Pep Guardiola, en tant que spécialiste des coups de pied arrêtés, les Citizens se sont améliorés sur ces phases de jeu.

Les Mancuniens ont d’ailleurs tout pour être performants sur coups de pied arrêtés: de la taille, des bons joueurs de tête et surtout des bons tireurs. Ajoutez à cela l’aspect stratégique et vous avez un cocktail redoutable et difficile à contenir pour les adversaires. Les Citizens ont mis en place de nombreuses combinaisons sur coups francs avec deux tireurs et des fausses pistes pour faire bouger la défense.

Sur les corners, on retrouve aussi souvent des combinaisons à deux voire à trois comme sur le but de Phil Foden en quart de finale retour contre le Borussia Dortmund. Les corners à deux sont aussi utiles pour faire sortir la défense et se donner de meilleurs angles de passe avec des centres tirs très difficiles à négocier pour les défenses. Le PSG est prévenu, il devra se méfier de ce type de combinaisons et garder un œil sur les centraux, qui aiment rester dans la surface après les coups de pied arrêtés.

Exemple de corner à deux qu'aiment mettre en place les joueurs de Guardiola. Le joueur à surveiller est le troisième homme, Phil Foden (à gauche) qui est laissé libre de tout marquage

Laisser du temps à Phil Foden dans cette position est « suicidaire » et Dortmund l'a appris à ses dépens. Le PSG ne devra pas faire la même erreur

Créer le chaos, faire tomber le match dans l’irrationalité

Les équipes de Pep Guardiola ne sont jamais aussi fortes que quand elles ont la mainmise sur le script d’un match. Elles se préparent à quasiment toutes les situations d'un match... Sauf au chaos, comme on a pu le voir lors des précédentes saisons contre l’AS Monaco, Liverpool, Tottenham et aussi contre l’Olympique Lyonnais. Le PSG a justement les joueurs pour créer le chaos dans la défense de City et devra sans doute parvenir à rendre les matchs fous à un moment ou à un autre.

Le PSG a les joueurs pour faire mal à Manchester City, qui est moins efficace ces dernières semaines devant le but mais aussi moins souverain défensivement. Si les joueurs acceptent de faire le dos rond et défendent avec autant de détermination et d’envie que lors du match retour contre Bayern Munich, alors les motifs d’espoir sont réels et justifiés. Comme d’habitude, cette double confrontation se jouera sur des détails et sur des faits de jeu. Mais pour n’avoir aucun regret, les joueurs de Mauricio Pochettino devront provoquer leur réussite. Et cela, ça passe inévitablement par un brin de folie.