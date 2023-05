OM : la réponse forte du RC Lens sur la rumeur Franck Haise

La suite après cette publicité

« On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine, avait-il confié. On va réfléchir tranquillement, je vais réfléchir tranquillement. Je n’ai pas dit que ça s’arrêterait, je dis juste qu’il peut y avoir des sollicitations, il y en a déjà. Il faut mesurer les choses, ce qu’on a fait. Est-ce qu’on peut continuer aussi bien, mieux? Je ne sais pas. Je suis dans un club où je suis très heureux mais ça ne m’empêche pas de réfléchir et de regarder ce qui peut se passer ». Dans la foulée des trophées UNFP, où il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1, Franck Haise tenait des propos assez flous sur son avenir.

Dans le même temps, le quotidien L’Equipe dévoilait que l’OM pense à lui en cas de départ d’Igor Tudor. Le coach croate, qui est convoité par la Juventus notamment, a ainsi des chances de faire ses valises cet été et Pablo Longoria n’a aucune intention d’être pris au dépourvu. Le directeur général du club sang-et-or Arnaud Pouille a cependant tenu à calmer tout le monde dans un entretien accordé à RMC Sport.

Pas d’inquiétude côté lensois

« Il répond qu’il a des sollicitations pour ne pas décevoir les gens autour de lui, je pense. C’est honnête de sa part, et sur l’ensemble de ce qui a été dit, je suis aligné sur le fond. On discute tous les jours avec Franck, on va rediscuter et se voir d’ici à lundi prochain. Franchement, il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas alignés. Il n’y a pas de sujet. Il sera coach mais aussi manager général », a-t-il ainsi lancé, mettant fin aux spéculations sur l’avenir de son entraîneur.

Il en a aussi profité pour faire le point sur le mercato à venir, pendant lequel, selon lui, Lens ne devrait pas perdre trop d’éléments majeurs. Un mercato sur lequel Haise travaille bien au passage. « La majeure partie sera là. On est sur un projet de développement et de valorisation des joueurs. Je ne vais pas parler des choses qu’on va mettre en place avec Franck. L’an passé, trois cadres du onze type sont partis et ont été bien remplacés. Si il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu’on soit en ligne avec nos ambitions. Il n’y aura pas d’hémorragie. On va discuter avec les représentants des joueurs après le 3 juin, et une fois qu’on aura défini notre feuille de route », a expliqué Pouille. Voilà qui est clair.