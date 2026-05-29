Barrages Ligue 1 : avec un doublé de Wahi, Nice écrase Saint-Etienne et assure son maintien

Trois jours après un match nul fermé et sans but entre les Verts et les Aiglons, les deux formations s’apprêtaient à disputer le match le plus important de leur saison à Nice. La menace d’une relégation, une première depuis 1997, pesait sur les épaules des Niçois, tandis que l’ASSE rêvait de retrouver l’élite après être passée tout près d’une montée directe au terme de la saison de Ligue 2. Privé de Boudaoui, Abdi, Abdelmonem et Bombito, l’OGC Nice devait également composer sans le soutien de son public à l’Allianz Riviera, à huis clos après des jets de projectiles.

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Et ce sont les Verts qui ont d’abord mis la pression sur les Aiglons en début de rencontre. Après un bon centre venu de la droite signé Appiah, Cardona reprenait parfaitement le ballon, mais voyait son but être refusé pour un hors-jeu passif de Stassin (9e). Une première alerte qui a eu le mérite de réveiller les locaux. Wahi pouvait ainsi reprendre un ballon dévié par Cho, mais sa tentative terminait sur le poteau (20e). Les Aiglons ont ensuite pris le contrôle des débats, mettant la pression sur Larsonneur, tandis que Dante passait tout près de l’ouverture du score sur corner (38e).

Sainté a craqué

La seconde période repartait sur les mêmes bases et l’ASSE remettait le pied sur le ballon, avec une énorme occasion pour Stassin. Seul au point de penalty, le Belge trouvait lui aussi le poteau (54e). Mais comme lors du premier acte, Nice laissait passer l’orage stéphanois avant de se procurer les meilleures occasions, à l’image d’un nouveau raté de Wahi (59e). Et sur un mauvais dégagement de Gadegbeku, Clauss surgissait pour ouvrir le score d’une reprise rasante au premier poteau (1-0, 62e). De quoi faire basculer la rencontre. Nice poussait alors pour valider son maintien, mais Larsonneur empêchait Wahi de faire le break (67e). Le match s’emballait ensuite avec une action litigieuse dans la surface niçoise.

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Mendy touchait le ballon de la main alors que Dante semblait également être accroché. Après intervention de la VAR, M. Buquet accordait un penalty aux Verts, transformé par Davitashvili (1-1, 79e). Une égalisation qui n’allait durer que quelques instants. Sur un bon ballon en direction de Wahi, dévié dans la surface, le jeune Boudache surgissait pour redonner l’avantage aux Aiglons et faire exploser le banc niçois (2-1, 81e). Au terme d’une fin de match complètement folle, Nice a définitivement assuré son maintien grâce à un doublé tardif de Wahi (4-1, 88e, 90e+3) et évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Un immense soulagement pour les Aiglons, qui devront désormais reconstruire leur projet. De son côté, Saint-Étienne, passé tout près de la montée, devra repartir au combat en Ligue 2 avec l’ambition de retrouver rapidement l’Élite.