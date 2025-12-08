AC Milan : le fils de Zlatan Ibrahimovic est complètement en feu

Maximilian Ibrahimovic est en très grande forme ces derières semaines. En effet, le fils de la légende suédoise s’est encore illustré avec un but décisif face à la Varesina, égalisant pour le Milan Futuro à la 57e minute avant que Magrassi n’offre la victoire en fin de match. Son état de forme physique et mentale est impressionnant, et il confirme son rôle clé dans le Milano Futuro avec déjà 4 buts en championnat.

Sous la direction d’Oddo, l’équipe a montré une belle cohésion malgré l’ouverture rapide du score par la Varesina. Avec Pittarella dans les cages et une défense solide composée de Cappelletti, Zukic, Dutu et Karaca, le Milan Futuro remporte une précieuse victoire lors de cette 15e journée de Serie D qui met en lumière le talent prometteur du jeune Ibrahimovic. Pour rappel, Maximilian est sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 et est déjà international U18 avec la Suède.