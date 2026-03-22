LOSC : Bentaleb est très chaud pour la fin de saison

Alors que le LOSC a remporté le choc au Vélodrome contre l’OM (1-2), au cours de la 27e journée de Ligue 1, Nabil Bentaleb a pris le micro suite à cette belle victoire. L’Algérien n’a pas mâché ses mots devant les caméras de Ligue 1+, quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre. «On savait qu’il fallait gérer ce match. On a enchaîné les matchs en peu de jours. Cela coûte de l’énergie. C’était important pour nous. On est sorti victorieux de cette rencontre. On n’en a beaucoup discuté. On l’a senti. Ils montaient sur les défenseurs centraux. On en a discuté entre nous les joueurs avec le coach. On s’est adapté grâce à nos joueurs expérimentés».

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Il a poursuivi sur la belle série des Dogues ces dernières semaines. «On travaille dur avec l’équipe et le staff. Je sais d’où je reviens. Il fallait que je revienne en jambes. J’avais cette confiance. Je suis bien entouré. J’ai Ayyoub à mes côtés. Avant cet enchaînement de matchs, on n’était pas bien placé, maintenant on est dans la tendance. On a joué tous les trois jours avec des blessures et des absences. Je suis fier de cette équipe. On sait la difficulté. Il va falloir reproduire cette prestation», a-t-il déclaré. Le LOSC est plus que jamais de retour.