L1 : Rennes s’offre le scalp du PSG pour la première sans Beye

«J’ai forcément senti un groupe touché par les derniers résultats, frustré de l’image qu’il a montrée, et surtout revanchard». Voici ce que déclarait Sébastien Tambouret, entraîneur intérimaire du Stade Rennais après le départ d’Habib Beye. Présent en conférence de presse avant de défier l’ogre parisien au Roazhon Park, le nouveau coach du SRFC espérait donc une réaction au moment d’accueillir le PSG, leader du championnat de France. Pour ce rendez-vous crucial, les Rennais se présentaient donc en 4-3-3 avec le retour de Samba dans les cages et un trio d’attaque composé de Lepaul, Mousa Suleiman et Nordin.

La suite après cette publicité

Des Rennais séduisants

De son côté, Luis Enrique optait lui aussi pour un 4-3-3. Dans les buts, Safonov enchaînait alors que Zabarnyi accompagnait Pacho dans l’axe de la défense. En attaque, Doué et Kvaratskhelia entouraient le Ballon d’Or, Dembélé. Sur une série de sept victoires consécutives en championnat, les champions d’Europe étaient pourtant bousculés en début de rencontre. Servi dans l’axe, à environ 25 mètres, Lepaul se procurait la première occasion mais sa reprise du droit trouvait le poteau francilien (6e). Gênés par le pressing des Bretons, les Parisiens finissaient par se réveiller peu avant le quart d’heure de jeu.

Alerté dans le dos de la défense rennaise, Doué lobait Samba mais le dernier rempart du SRFC ne se faisait pas tromper (12e). De mieux en mieux dans cette rencontre, le PSG imposait progressivement son tempo mais butait sur la défense bretonne. Oui mais voilà, à la surprise générale, Rennes prenait l’avantage. Après une première parade de Safonov face à Merlin (32e), Al-Tamari lançait les siens. Trouvé dans le dos de Mendes, l’ailier jordanien fixait Pacho avant de tromper Safonov d’une frappe enroulée du gauche (1-0, 34e). Libéré par ce but, Rennes se montrait toujours aussi séduisant et rentrait logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, Rennes frôlait le break.

La suite après cette publicité

Le PSG maladroit offensivement, inquiétant défensivement

Coupable d’une terrible erreur, Zabarnyi laissait filer Nordin vers le but parisien mais ce dernier, après avoir éliminé Safonov, ne parvenait pas à redresser la trajectoire (47e). Dans la foulée, Dembélé manquait lui sa reprise face à Samba (50e). Solidaire et séduisant collectivement, le SRFC tenait bon et faisait surtout déjouer le PSG. Pas en réussite, le club de la capitale manquait de précision dans le dernier geste, à l’image de Doué, auteur d’une nouvelle frappe dévissée (58e). Dans la dernière demi-heure, Kang-in Lee et Barcola faisaient leur apparition mais le tableau d’affichage n’évoluait pas et la physionomie de la rencontre restait la même.

Et ce qui devait arriver arriva. Sur un corner frappé côté gauche par Szymanski, Lepaul prenait le meilleur face à Zabarnyi et plaçait une tête gagnante (2-0, 69e). Dos au mur, le PSG réagissait dans la foulée. Sur un centre d’Hakimi, Dembélé s’élevait et redonnait espoir aux siens d’une tête précise (2-1, 71e). Revigoré par ce but, le PSG poussait. Samba brillait et s’offrait une double parade (77e) alors que Barcola manquait de peu le cadre (79e). Finalement, c’est le SRFC qui frappait encore.

La suite après cette publicité

Sur une nouvelle erreur de Zabarnyi, qui couvrait Blas, Embolo profitait d’un centre parfait de l’ancien Nantais pour terminer de l’abdomen à un mètre de la ligne (3-1, 81e). Dans les derniers instants, Rennes se sublimait, porté par un Roazhon Park comblé. Solide défensivement, le club breton sécurisait finalement un succès précieux. Avec cette victoire de prestige (3-1), pour la première de Sébastien Tambouret, Rennes remonte au 5e rang. De son côté, le PSG reste leader mais pourrait se faire dépasser par le RC Lens.