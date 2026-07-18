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Officiel Ligue 2

Mathieu Cafaro signe à Nantes

Par Jordan Pardon
1 min.
Waldemar Kita, le président du FC Nantes @Maxppp

Un nouveau renfort d’expérience à Nantes (L2). Après les arrivées de Killian Corredor, Maxime Dupé, Wilitty Younoussa ou encore Lucas Perrin, les Canaris viennent d’enregistrer l’arrivée de Mathieu Cafaro. L’ailier droit de 29 ans arrive en provenance du Paris FC, avec qui il avait disputé 10 rencontres de L1 la saison dernière. Il s’est engagé pour deux ans, plus un en option.

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«Le FC Nantes tient sa 5e recrue du mercato avec l’arrivée de Mathieu Cafaro ! Le milieu de terrain offensif s’est engagé pour deux ans, plus une année en option, avec les Jaunes et Verts. Avec trois ascensions en Ligue 1, le néo Canari est peut-être un porte-bonheur, mais c’est surtout un homme d’expérience. À 29 ans, il a aussi bien connu la Ligue 1 que la Ligue 2», indique le communiqué de Nantes.

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