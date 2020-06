Strasbourg : Laurey attend encore trois renforts

Strasbourg a réalisé de nouveau une saison plus qu'honorable en Ligue 1 en terminant à la 10e place, place figée par la décision d'arrêter définitivement le championnat. Le club alsacien compte bien progresser à l'avenir et cela passera forcément par le mercato estival.

Dans les colonnes de France Football, l'entraîneur Thierry Laurey a expliqué ce qu'il attendait du marché des transferts. « On va encore prendre trois joueurs. Ca n’est pas beaucoup, mais ils devront nous apporter une plus-value et on tentera peut-être aussi un coup avec un jeune joueur. (...) On ne va pas bouleverser l’équipe, mais il faut l’améliorer », a-t-il expliqué. Strasbourg a déjà annoncé le recrutement de Mahamé Siby, milieu de terrain de 23 ans.