La morsure d'Antonio Rüdiger sur Paul Pogba scandalise l'Angleterre, la démonstration des Bleus met tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

Les Bleus au rendez-vous

Ils étaient attendus et le moins que la puisse dire c'est qu'ils ont répondu présents. La victoire de nos champions du Monde fait évidemment les gros titres, ce matin. «Comme en 18» titre d'ailleurs L'Équipe en une de son édition du jour. Une référence à double sens après la solide victoire (1-0) des hommes de Deschamps sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, hier soir. De son côté, Le Parisien, titre ce matin : «Et à la fin c'est la France qui gagne». Une victoire acquise au terme d'un match où les Français auraient pu se mettre à l'abris à plusieurs reprises mais au cours duquel ils auront manqué d'une pointe de réalisme. Enfin, même son de cloche du côté de la presse locale où Le Progrès salue lui la solidité des Bleus face aux offensives allemandes et où Nice Matin annonce le retour des patrons aux affaires. Une chose est sûre, cette victoire lance parfaitement l'Euro de nos Bleus qui retrouveront la Hongrie, samedi à 15h.

La presse anglaise fustige Antonio Rüdiger

C'est le fait de match qui fait jaser, outre-Manche, ce matin. «La furie de Pogba après la morsure de Rüdiger» titre d'ailleurs The Times en une de son édition du jour. Opposé l'un à l'autre lors d'une remise en jeu durant la rencontre, le défenseur allemand qui avait promis de jouer « sale » avant le match, à tenté de mordre Paul Pogba sur l'épaule. Un geste qui n'a pas été sanctionné ni par l'arbitre de la rencontre, ni par ses assistants à la vidéo mais qui n'a évidemment pas échappé à la presse britannique. De son côté, The Daily Telegraph s'empare lui aussi de l'affaire, mais estime que les Français ont parfaitement réussi à rester dans leur rencontre, en mordant en retour avec cette victoire pleine de maîtrise. Une victoire à l'image du général Pogba, qui a une nouvelle fois montré que lorsqu'il est à ce niveau, absolument personne n'est en mesure de s’asseoir à sa table.

Cristiano Ronaldo encore un peu plus dans l'histoire

C'était l'autre match du groupe F, hier. «Ils ont réveillé la bête» titre, ce matin, Record. Opposés à la Hongrie dans une Puskas Arena pleine à craquer, les Portugais ont du attendre les dix dernières minutes pour faire la différence et s'imposer (3-0). Une victoire marquée par le doublé de Cristiano Ronaldo qui le propulse en tête des buteurs de l'histoire de la compétition. «Le seigneur de l'Euro» titre d'ailleurs AS en une de son édition, ce matin. Auteur de ses dixièmes et onzième buts, le Portugais se détache de Michel Platini et de ses 9 buts. Une prestation également saluée au pays de Sa Majesté où le Daily Mail titre : «Ronaldo le briseur de record» en une de son édition spéciale Euro, ce matin. L'attaquant de la Juve qui en a également profité pour devenir le seul joueur à inscrire un but lors de huit rencontres différentes à l'Euro. De quoi faire également la une en Italie où Tuttosport rend hommage à CR7 en titrant : «CR7, deux buts et un champion».