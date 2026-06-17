La réaction de Vincent Labrune à la disparition d’Eric Roy

Ce mercredi, une triste nouvelle est venue endeuiller le football français. Alors qu’il avait 58 ans, le coach du Stade Brestois, Eric Roy s’est éteint. Luttant depuis plus de trois ans contre un cancer du pancréas, il vient de nous quitter. Les supporters de Brest et l’ensemble du football français se joint à ses proches dans la douleur de sa perte depuis que celle-ci a été rendue publique. Président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune a tenu à réagir.

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«C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès d’Éric Roy. Le football français perd aujourd’hui l’un de ses personnages les plus respectés, les plus aimés, et les plus authentiques. Éric était de ceux qui portaient ce métier avec une passion totale et une intégrité rare. Joueur emblématique, il avait su se réinventer en technicien reconnu par ses pairs, par ses joueurs, et par tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Son aventure au Stade Brestois, et la qualification en Ligue des champions, restera gravée dans l’histoire de notre championnat. Au nom de la Ligue de Football Professionnel, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à l’ensemble de la communauté du Stade Brestois», a-t-il confié.