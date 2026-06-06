Équipe de France : quel rôle aura Warren Zaïre-Emery à la Coupe du Monde ?

Warren Zaïre-Emery est la preuve qu’en une seule saison, tout peut changer. Absent de la liste des Bleus, mais rappelé avec les Espoirs en octobre 2025 après un début d’exercice compliqué au Paris Saint-Germain, le jeune milieu parisien a totalement inversé la tendance. Son passage avec les hommes de Gérald Baticle a été un véritable point de bascule, lui permettant de retrouver de la confiance et un niveau de performance élevé, en parallèle d’un retour progressif dans la rotation parisienne. Dans un contexte marqué notamment par la blessure de Fabian Ruiz et plusieurs ajustements tactiques, il a fini par s’imposer comme un élément central du système de Luis Enrique, au point de devenir le joueur le plus utilisé de la saison au PSG toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Cette progression ne s’est pas limitée à une simple montée en régime au milieu de terrain. Elle s’est surtout accompagnée d’une évolution de son rôle. Utilisé non seulement dans l’entrejeu mais aussi sur le flanc droit, essentiellement lors de l’absence d’Achraf Hakimi pendant la CAN 2025 et aussi lors de sa longue absence pour blessure, Zaïre-Emery a montré une capacité d’adaptation rare. Ce repositionnement, loin d’être anecdotique, a ouvert un vrai débat sur son avenir tactique. Certains observateurs, comme Willy Sagnol, ont même évoqué une possible reconversion durable : « il dispose du bagage tactique pour le poste. Physiquement, il a toutes les aptitudes pour être latéral… Il peut devenir un latéral hybride », estimait l’ancien international tricolore, convaincu que son profil correspond parfaitement aux exigences modernes.

La suite après cette publicité

Un statut probablement différent au Mondial

Cette polyvalence devient aujourd’hui un argument majeur à l’approche de la Coupe du Monde 2026. En équipe de France, son statut a clairement évolué : il n’est plus seulement un joueur de complément destiné à découvrir le haut niveau international, mais une option crédible dans plusieurs plans de jeu. Didier Deschamps a d’ailleurs souligné ce tournant, expliquant que le passage par les Espoirs lui avait permis de « retrouver du plaisir » et de se remettre dans une dynamique positive, avant de revenir au PSG avec davantage de confiance et de continuité. Une trajectoire qui change mécaniquement sa place dans la hiérarchie, d’autant que le sélectionneur a également fait des choix forts en écartant Eduardo Camavinga, ce qui ouvre encore davantage le champ des possibles pour le Parisien.

Dans cette perspective, la question de son rôle pour le Mondial américain devient centrale. Au milieu de terrain, il apparaît comme un profil capable de concurrencer directement plusieurs cadres installés, dans un secteur déjà occupé par Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Adrien Rabiot ou encore N’Golo Kanté. Mais c’est aussi sur le côté droit que son nom s’impose progressivement dans les réflexions, dans un registre différent de celui de Jules Koundé ou même Malo Gusto, globalement plus défensifs que lui. Sa capacité à répéter les efforts, à défendre en un contre un, à s’installer au cœur du jeu lors des phases de possession et surtout à se projeter rapidement en fait un profil hybride rare, capable de s’adapter aux ajustements de Deschamps : que ce soit en cours de match, mais aussi en cours de compétition.

La suite après cette publicité

Un titulaire en devenir ?

En effet, ses bonnes performances en club, où il vient d’ailleurs de remporter sa deuxième Ligue des Champions consécutive, ont renforcé cette impression d’un joueur déjà prêt pour les grands rendez-vous. Lors de la double confrontation face au Bayern Munich en C1, notamment au match retour, il a livré une prestation très remarquée, dans laquelle il a su répondre à l’intensité bavaroise et gérer des séquences de très haut niveau, particulièrement face à Luis Díaz, qui avait fait très mal à Hakimi à l’aller. Ce type de performances dans les matchs les plus importants a consolidé son image de joueur fiable, discipliné et déjà grandement mature. En équipe de France comme au PSG, Warren Zaïre-Emery n’est donc plus un simple espoir en construction, mais un joueur complet et déjà prêt à répondre présent sur la scène internationale.

Faudra mettre du respect sur ce gamin, Warren Zaïre-Emery, un 2006 qui répond autant présent !!



À l’aller ? Titulaire au milieu : gros match.

Au retour ? Titulaire en latéral : gros match.



Respect. 🫡🇫🇷 pic.twitter.com/ddnuWu4COY — Foot Mercato (@footmercato) May 6, 2026

Même des voix critiques comme Daniel Riolo ont salué son impact, évoquant un « fabuleux soldat » et estimant qu’il « doit être titulaire chez les Bleus à droite ». Capable d’évoluer aussi bien au milieu de terrain qu’au poste de latéral droit, le Parisien possède désormais un vrai crédit aux yeux de Didier Deschamps après son énorme deuxième partie de saison avec le PSG. Entré en jeu à la 78e face à la Côte d’Ivoire ce jeudi, il aura forcément du temps de jeu encore ce lundi soir lors du match amical face à l’Irlande du Nord. En clair, son profil unique, sa polyvalence et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous pourraient lui permettre de gratter un temps de jeu conséquent cet été aux États-Unis, voire de s’imposer progressivement comme un véritable titulaire en puissance chez les Bleus. Réponse dans quelques jours.