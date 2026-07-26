Le Real Madrid veut encore recruter du lourd après Yan Diomandé !

La nouvelle est tombée vendredi soir, et elle en a surpris plus d’un. Alors que les efforts du Real Madrid pour renforcer son secteur offensif semblaient se concentrer sur Michael Olise (Bayern Munich), les Madrilènes ont avancé, en sous-marin, sur le transfert de Yan Diomandé (RB Leipzig). Au point où, comme révélé par nos soins samedi, un accord est sur le point d’être trouvé pour une opération à 120 millions d’euros.

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Un transfert assez surprenant, dans la mesure où le nom de l’ailier ivoirien n’avait jamais été mentionné comme potentiel renfort pour les Merengues. C’est même le Paris Saint-Germain qui semblait tenir la corde dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, c’est la confirmation que le Real Madrid souhaite bâtir un effectif plus que solide pour cette saison à venir pour pouvoir refaire la loi en Espagne et en Europe.

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De nouvelles arrivées

Le quotidien AS indique d’ailleurs que le mercato madrilène est encore loin d’être terminé. Le média indique d’ailleurs que pour l’instant, en attendant l’arrivée de l’Ivoirien, le Real Madrid a beaucoup de cash à disposition, notamment grâce aux sommes récoltées sur les transferts de joueurs formés à La Fabrica sur qui les Merengues avaient encore des pourcentages. Et ce, en attendant de possibles départs, alors que certains joueurs de l’effectif comme Raul Asencio pourraient laisser de jolis chèques dans les comptes du club.

Le journal précise ainsi qu’après Diomandé, un défenseur central de top niveau est encore attendu. Alessandro Bastoni est le favori de la direction, dans une opération qui pourrait se conclure autour des 70 millions d’euros. Un milieu de terrain - qui ne sera pas Rodri - pourrait aussi débarquer d’ici la fin du mois d’août, et c’est José Mourinho qui tranchera. L’été va être très chaud à Madrid…