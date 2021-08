Le RB Leipzig attire Ilaix Moriba

Le départ de Marcel Sabitzer (27 ans) au Bayern Munich a permis au RB Leipzig de s'offrir un dernier joli coup dans ce mercato estival. En effet, le club saxon vient de conclure le transfert d'Ilaix Moriba en provenance du FC Barcelone. Le milieu de terrain de 18 ans qui n'avait plus qu'un an de contrat avec le club catalan vient de signer contre un chèque de 16 millions d'euros auquel s'ajouteront des bonus s'élevant à 6 millions d'euros.

Une belle rentrée d'argent pour le FC Barcelone et un renfort précieux pour Leipzig qui a fait signer un contrat de cinq ans a son nouveau joueur. «Accord avec le RB Leipzig pour le transfert d'Ilaix Moriba. L'opération est une vente de 16 millions d'euros, plus 6 en variables, et le club se réserve 10% d'une future vente du joueur» peut-on lire sur le site du FC Barcelone.