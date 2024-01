Chelsea va lâcher 45 M€ pour une première recrue

Chelsea a la fièvre acheteuse. En été comme en hiver, les Blues n’hésitent pas à passer à la caisse pour s’offrir toujours plus de joueurs. Il y a un an, Todd Boehly et ses équipes avaient dépensé environ 370 millions d’euros pour recruter Enzo Fernandez, Malo Gusto (arrivé durant l’été), Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos, David Datro Fofana et João Félix (prêt payant). Au final, cela n’avait pas réglé les problèmes de l’équipe, qui avait perdu en route Graham Potter et qui avait terminé à la douzième place du classement.

La suite après cette publicité

Un an plus tard, les pensionnaires de Stamford Bridge veulent encore faire de nombreux achats. Un défenseur risque d’arriver cet hiver. Selon nos informations, Jean-Clair Todibo (Nice) est suivi. Mais les Londoniens veulent surtout mettre la main sur un attaquant. Le Telegraph assure même que c’est la grande priorité des dirigeants, qui n’ont pas réussi à trouver la perle rare. Depuis plusieurs semaines, le nom de Victor Osimhen (Naples) circule. Mais l’ancien joueur du LOSC a prolongé avec les Partenopei. Ce serait plus une cible pour cet été.

À lire

Chelsea et Manchester United relancent la piste Jean-Clair Todibo

Chelsea est à fond sur Dovbyk

Ivan Tooney (Brentford) est aussi suivi par les Blues. Mais là encore, le dossier n’est pas évident. Outre la concurrence d’Arsenal, Chelsea devrait signer un gros chèque puisque les Bees réclament 117 millions d’euros. D’autres pistes, menant à Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Roony Bardghji (Copenhague) sont suivies. Mais ce n’est pas tout. Ce mardi, Sport et The Sun révèlent que le club anglais apprécie beaucoup Artem Dovbyk.

La suite après cette publicité

Auteur d’une belle saison à Girona, l’Ukrainien de 26 ans (11 buts, 5 assists en 18 apparitions dont 13 titularisations) est courtisé. On parle même d’une offre à venir de 45 millions d’euros pour le joueur, supervisé à plusieurs reprises à la demande de Mauricio Pochettino. Girona ne ferme pas la porte mais ne fera pas de cadeau. De son côté, Dovbyk pourrait retrouver son compatriote Mudryk à Londres. Avant cela, Chelsea devra signer un gros chèque. Une habitude quand vient l’heure du mercato…