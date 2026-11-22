L’Atlético de Madrid a signé une prestation convaincante sur la pelouse de Getafe. Les hommes de Diego Simeone ont pourtant été rapidement mis sous pression par les locaux, qui se sont procuré une première occasion, mais les Colchoneros ont rapidement pris le contrôle des débats et Álex Baena a ouvert le score d’une frappe puissante (1-0, 10e).

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Dominateurs dans le jeu, les Madrilènes ont ensuite doublé la mise grâce à Cardoso (2-0, 30e), qui a profité d’une énorme erreur de Soria sur un corner. Au retour des vestiaires, l’Atlético a continué de maîtriser les débats malgré quelques tentatives de réaction de Getafe et Grimaldo a alourdi le score sur penalty (3-0, 90e). Une victoire importante pour Simeone et ses hommes, qui reprennent la troisième place du classement. De son côté, Getafe est aux portes de la relégation.