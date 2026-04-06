OM : Habib Beye entre dans l’histoire après un triste record

Le podium continue de s’éloigner à l’Olympique de Marseille. En effet, les Marseillais ont chuté à Monaco en clôture de la 28e journée de Ligue hier soir à Louis II (2-1). Une prestation convaincante en première mi-temps, mais un renversement de situation total de la part des Monégasques a finalement été fatal pour les hommes d’Habib Beye. Désormais, les Phocéens pointent à la 4e place au classement et perdent espoir de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Par ailleurs, le coach de 48 ans entre dans l’histoire de l’OM… de manière amère.

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L’entraîneur sénégalais est devenu le premier à s’incliner à trois reprises lors de ses sept premiers matchs officiels à la tête du club depuis 2005, signe d’un début de mandat compliqué et inconstant. Il faut remonter à l’époque de Jean Fernandez pour retrouver une telle statistique. En 2005 déjà, le technicien avait connu un départ similaire. Alors que Monaco et Lille ont effectué de belles opérations ce week-end, le sprint final semble alléchant.