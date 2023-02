Ce PSG fait peur à l’Allemagne et au Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Une victoire pour se rassurer. Face à l’OM ce dimanche, les Parisiens ont probablement livré leur meilleure prestation depuis bien longtemps (3-0). Et ce, alors que depuis le retour du Mondial, le PSG faisait face à de nombreux problèmes, tant sur le terrain qu’en coulisses. Un succès qui permet aux Parisiens de retrouver confiance, dix jours avant ce match retour face au Bayern en Ligue des Champions.

Et forcément, ce match a été suivi de très près par nos voisins allemands, qui n’ont pas raté une miette de la prestation de la bande de Kylian Mbappé. « Le jeu était toujours porté par Messi et Mbappé », souligne par exemple le magazine Kicker, qui, relativise cependant légèrement la prestation parisienne, en évoquant des Marseillais qui « ont joué avec le feu en raison de leur style de jeu ». Peut-être un message à destination du Bayern, qui devra donc se montrer plus prudent que l’écurie entraînée par Igor Tudor…

À lire

L’accueil triomphal des joueurs parisiens

L’absence de Kimpembe, une bonne nouvelle pour les Allemands

« Les Parisiens se sont imposés de manière convaincante dimanche soir », indique de son côté Sport1. Les médias germaniques ne manquent cependant pas de souligner l’absence de Presnel Kimpembe, forfait pour ce match retour. La blessure du défenseur tricolore fait même parfois plus parler que le résultat et le contenu du match lui même. « Un gros revers pour le PSG », explique Sportbild en évoquant l’absence de longue durée du titi parisien.

La suite après cette publicité

« Messi et Mbappé se sont offerts les buts de la soirée et se sont présentés en pleine forme une semaine et demie avant le match retour des seizièmes face au FC Bayern et ont laissé échapper la frustration refoulée de ces dernières semaines », explique de son côté NTV. Ce sont logiquement les deux attaquants parisiens qui sont à l’honneur dans la plupart des médias germaniques. Pas de doutes, les Allemands savent de qui se méfier en vue du retour…