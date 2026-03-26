Grosse tension entre Naples et Romelu Lukaku

Voilà une histoire révélée par la presse italienne et qui risque de faire couler beaucoup d’encre. Séléctionné par la Belgique, Romelu Lukaku n’est pas encore remis à 100% de sa blessure et ne pourra pas disputer les deux matches de son équipe aux Etats-Unis. Alors que Naples l’attendait donc, il n’a pas souhaité rentrer et a préféré rester à Bruxelles en famille. Selon la Gazzetta Dello Sport, il refuse de retourner dans son club pour limiter les longs vols d’avion et préserver son corps afin d’arriver en forme au Mondial 2026.

La suite après cette publicité

Pourtant, Naples avait demandé à Lukaku de revenir au centre d’entraînement pour coordonner sa convalescence et régler un problème physique survenu ces dernières semaines pendant sa rééducation. Mais Lukaku a donc décidé de casser l’accord avec le club italien. Une attitude qui rend furieux le club italien. Naples, qui garde le silence pour l’instant, pourrait communiquer publiquement dans les prochains jours pour faire bouger les choses.