Ligue 2 : la rencontre Montpellier-Red Star reportée à cause de la manifestation du 24 octobre
La rencontre de la 10e journée de Ligue 2 entre Montpellier et le Red Star, initialement programmée samedi à 14 heures, a été reportée au lundi 26 octobre à 20h45. La préfecture de l’Hérault a demandé ce décalage en raison d’une nouvelle mobilisation sociale prévue samedi, au moment où devait se disputer cette affiche entre le MHSC, deuxième du classement, et le Red Star, quatrième.
🚨 Montpellier Hérault SC – Red Star FC reporté au lundi 26 octobre à 20h45. À la demande de la Préfecture de l’Hérault et en accord avec le diffuseur beIN SPORTS, la rencontre Montpellier Hérault SC – Red Star FC, comptant pour la 10ème journée de Ligue 2 BKT et initialement programmée le samedi 24 octobre à 14h00, est reportée au lundi 26 octobre à 20h45 sur beIN SPORTS 1.— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 20, 2026
Le week-end précédent, aucune rencontre professionnelle n’avait été décalée malgré les manifestations du 17 octobre. Ce report modifie toutefois le programme de samedi, qui comptera notamment Dijon-Rodez à 14 heures et Saint-Étienne-Nantes à 20 heures. Montpellier et le Red Star joueront finalement lundi soir, en même temps que Boulogne-Reims et la cérémonie du Ballon d’Or 2026.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer