Pays-Bas : Ronald Koeman a frôlé le pire

Ronald Koeman s'est fait une belle frayeur pendant la pandémie de coronavirus. En début de mois, le sélectionneur des Pays-Bas a été hospitalisé d'urgence non pas en raison du Covid-19 mais d'un problème cardiaque. Opéré à temps à l'hôpital d'Amsterdam, l'homme de 57 ans a été sauvé et récupère tranquillement. Dans une émission de télévision néerlandaise, il est revenu sur cet épisode qui ne serait probablement pas arrivé si le coronavirus n'avait pas paralysé la planète. Explications.

« Dans ma famille, il y a souvent eu des problèmes cardiaques. C'est pourquoi j'avais pris un rendez-vous chez le cardiologue pour le 19 mars. Il a été reporté en raison du coronavirus », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L'Équipe. Les premiers signes inquiétants surviennent alors quand il rentre d'une balade en vélo. « Je suis rentré cassé à la maison, j'avais des douleurs à la poitrine, j'étais tout blanc et commençais à transpirer. J'ai pensé : ce n'est pas bon. Il était moins une, j'ai frôlé le pire. À présent, je me demande combien de personnes ne sont plus en vie car un tel rendez-vous a été reporté. » Depuis cet événement, il est retourné chez le cardiologue et les résultats sont normaux, affirme-t-il.