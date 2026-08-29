Liga : l’Atlético Madrid domine Séville et prend provisoirement la tête

L’Atlético Madrid a parfaitement réagi après son nul contre Villarreal (2-2) en s’imposant face au Séville FC (3-1). Privé notamment de Julián Alvarez, de Robin Le Normand et d’Alexander Sorloth, Diego Simeone a vu son équipe frapper dès la 4e minute. Sur un excellent ballon de Kang-in Lee dans l’intervalle, Baena a marqué en pivot dans le petit filet opposé. Après un premier quart d’heure plus calme et disputé essentiellement au milieu de terrain, Séville s’est procuré son premier frisson sur une demi-volée de Kike Salas passée tout près du poteau d’Oblak (22e). Mais l’Atlético s’est montré beaucoup plus efficace. Très en vue dans l’entrejeu, Pablo Barrios s’est joué du milieu sévillan avant de servir Lookman, qui a fixé son défenseur puis trompé Vlachodimos au premier poteau pour inscrire son premier but de la saison (26e). Sept minutes plus tard, Baena a profité d’un service de Llorente et de la passivité de la défense adverse pour s’offrir un doublé d’une frappe croisée (33e). Séville a tenté de réagir essentiellement à distance, sans parvenir à tromper un Oblak impeccable, auteur de quatre arrêts en première période. Trop coupés en deux et souvent en infériorité numérique sur les transitions défensives, les Andalous ont payé très cher leur manque d’équilibre face à un Atlético clinique.

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Le scénario s’est pourtant inversé après la pause. Lookman a d’abord cru inscrire le quatrième but madrilène avant d’être signalé hors-jeu, puis Séville a progressivement pris le contrôle du jeu. Plus patients et moins précipités dans leur construction, les hommes de Séville ont installé l’Atlético dans un bloc très bas et ont logiquement été récompensés à la 66e minute. Après un centre repoussé par Hancko, Sierra a repris le ballon de volée pour l’envoyer en pleine lucarne d’Oblak. Les Colchoneros ont alors presque totalement abandonné le ballon pour protéger leur avantage, tandis que Séville a multiplié les offensives, avec 12 tentatives au cours de cette seconde période. Les joueurs de Séville ont également réclamé un penalty à sept minutes de la fin après un contact impliquant Hjulmand, mais l’arbitre n’a pas sanctionné l’action. Malgré une seconde période beaucoup plus convaincante, Séville n’a pas réussi à faire davantage craquer le bloc madrilène. Avec ce succès 3-1, l’Atlético prend provisoirement la tête de la Liga, tandis que Séville occupe la cinquième place. Les Andalous recevront l’Espanyol dimanche à 21 heures, alors que les Madrilènes auront rendez-vous avec l’Athletic Bilbao samedi à 16h15.