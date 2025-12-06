Coupe du monde : la Norvège prévient déjà la France après le tirage au sort !

Vendredi, les États-Unis abritaient déjà l’un des événements les plus attendus par la planète foot depuis des semaines. Dans plusieurs, la première Coupe du monde à 48 équipes se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Un événement planétaire qui sera forcément scruté de près par les amoureux du football mais aussi par ceux qui appellent le soccer de l’autre côté de l’Atlantique. Ces derniers ont d’ailleurs pu se montrer hier lors de l’événement où stars hollywoodiennes et Donald Trump ont animé un tirage très attendu. Grande favorite et présente dans le chapeau 1, la France attendait de savoir quels seraient ses adversaires.

Et finalement, ce tirage a placé la Norvège dans le même groupe que la France et le Sénégal dans ce qui ressemble déjà à une poule de la mort. Accompagnés du vainqueur d’un des barrages intercontinentaux qui mettent aux prises l’Iraq, le Suriname et la Bolivie, ces trois nations devraient se battre pour les trois premières places même si la France garde son étiquette de favori. Entre autres, un duel très attendu entre Erling Haaland et Kylian Mbappé aura lieu et opposera deux des meilleurs joueurs du monde depuis des années. Et forcément, ce tirage fait parler en France, au Sénégal, mais aussi dans le pays scandinave où la confiance semble régner.

Haaland et Solbakken ne vont pas se dégonfler contre la France !

Première d’un groupe de qualifications relevé où l’Italie était notamment présente, la Norvège s’avance avec beaucoup de qualité. Pourtant, tout le monde s’attarde sur le duel Mbappé-Haaland dans ce groupe et qui sera forcément coché par tous les amoureux de football. Pour le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken, et comme beaucoup d’observateurs, ce face-à-face est l’un des principaux attraits de ce groupe. Confiant sur la qualité de l’attaquant de Manchester City, le sélectionneur s’est montré taquin après la rencontre et a affirmé qu’il souhaitait voir son attaquant prendre le dessus sur le Bondynois le moment venu : « j’espère qu’Erling va rester dans cette forme. Mais Mbappé est à son meilleur niveau, donc on espère qu’il va un peu baisser de régime.»

Plus sérieux, par la suite, le sélectionneur scandinave n’a pas caché son respect pour ses deux opposants mais n’a pas montré un signe particulier de crainte au sujet de ces affiches : « la France est l’équipe la plus forte en Europe avec l’Espagne », et que Didier Deschamps est un « entraîneur expérimenté qui connaît les gros tournois et sait préparer les joueurs. Nous n’y allons pas vaincus. » Enjoué sur ce tirage, le sélectionneur peut compter sur la confiance d’Erling Haaland qui a également réagi sur les réseaux sociaux et dans un média norvégien :« ma première impression, c’est que ça a l’air plutôt difficile. Si vous espériez tomber sur le groupe le plus facile, vous avez de quoi être déçu. Mais ça aurait pu être pire » Vous l’aurez compris, la Norvège croit fermement en ses chances contre la France et le Sénégal.