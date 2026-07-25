Amicaux : Rennes s’offre Bruges, Auxerre renversé par Orléans

Le Stade Rennais a signé une prestation convaincante en s’imposant face au Club Bruges (2-1). Dominateurs durant la majeure partie de la rencontre, les Bretons ont ouvert le score à la 38e minute grâce à Esteban Lepaul, auteur de son troisième but en trois matchs de préparation, d’une tête décroisée dans le petit filet gauche sur un centre parfait de Szymansky. Les Belges sont revenus à la 71e minute avec une frappe instinctive de Sabbe des 30 mètres après un mauvais dégagement rennais, avant que Bellazoug ne préserve les siens en repoussant le penalty de Tresoldi quatre minutes plus tard. Rennes a finalement été récompensé de sa domination à la 89e minute lorsque Issa Soumaré prenait le meilleur sur Samba Koulibaly avant de tromper le gardien pour offrir la victoire aux Rouge et Noir. Les hommes de Franck Haise poursuivront leur préparation le 2 août sur la pelouse de Galatasaray avec l’ambition de continuer à monter en puissance.

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De son côté, Auxerre s’est incliné face à Orléans malgré une entame idéale (2-1). Dès la 5e minute, Théo Bair a conclu une belle action collective initiée sur le côté gauche en trouvant le petit filet droit sur la première frappe du match. Mais la deuxième période a totalement basculé en faveur des Orléanais. À la 73e minute, Bailly a profité de deux mauvais dégagements successifs de la défense auxerroise pour égaliser seul face au gardien, avant qu’Adham Ribeiro ne profite, six minutes plus tard, d’une récupération haute et d’un mauvais alignement de la charnière centrale pour inscrire le but de la victoire d’une frappe puissante plein axe. L’AJA tentera de réagir dès le 1er août contre Sochaux afin de retrouver une dynamique positive dans cette préparation estivale.