Toulouse : « je veux m’imposer », Alexis Vossah explique pourquoi il a refusé l’étranger

Alexis Vossah aurait pu quitter Toulouse cet été. À seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain a déjà suscité de sérieux intérêts à l’étranger. Mais malgré des offres concrètes venues de plusieurs clubs, le joueur a fait le choix de poursuivre son aventure avec le TFC. Selon nos informations, un club du Top 5 du championnat saoudien, détenu par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), est notamment passé à l’action pour Alexis Vossah. Un géant du football turc a également formulé une offre pour le jeune Toulousain. Des sollicitations importantes pour un joueur qui n’a signé son premier contrat professionnel qu’en septembre 2021, à seulement 17 ans.

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Mais le plus jeune buteur de l’histoire du Téfécé a choisi de rester dans la Ville rose. Une décision mûrement réfléchie par le milieu de terrain, qui souhaite d’abord franchir un nouveau cap avec son club formateur avant d’envisager un éventuel départ. « J’ai fait le choix de rester parce que j’ai vraiment envie de m’affirmer davantage au Toulouse FC. Je suis encore jeune, j’ai des étapes à franchir et je veux continuer à progresser avec mon club formateur, prendre une nouvelle dimension en Ligue 1 et m’imposer avant de penser à une éventuelle prochaine étape », nous a expliqué Alexis Vossah. Une prise de parole qui résume parfaitement les ambitions du jeune Toulousain. Après avoir découvert progressivement le monde professionnel, il souhaite désormais s’installer dans le onze toulousain et confirmer les promesses entrevues depuis ses débuts. Vossah avait disputé 23 rencontres de Ligue 1 lors de la saison 2021-2022 et compte déjà deux apparitions depuis le début de ce nouvel exercice. Sa préparation estivale convaincante a également renforcé la confiance placée en lui par le staff du TFC. Désormais lié à Toulouse jusqu’en juin 2030, Alexis Vossah dispose donc de plusieurs années pour continuer son développement. Alors que des clubs étrangers étaient prêts à miser sur lui dès cet été, le jeune milieu a préféré rester dans son environnement et tenter de franchir les prochaines étapes avec Toulouse. Un choix qui pourrait rapidement se transformer en véritable déclaration d’ambition : à 18 ans, Vossah veut désormais s’affirmer en Ligue 1 avant de penser à la suite.