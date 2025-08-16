Menu Rechercher
Barça : le but de Raphinha sur un bijou de Lamine Yamal

Par Jordan Pardon
Majorque 0-3 Barcelone

Lamine Yamal est bien de retour aux affaires. Titulaire ce samedi à l’occasion de la première journée de Liga face à Majorque, le nouveau numéro 10 du Barça a fait le show. Dès la 7e minute de jeu, c’est lui qui a offert à Raphinha le premier but des Catalans cette saison en Liga.

beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA
🔥 Sept minutes de jeu, Raphinha ouvre déjà le score pour le FC Barcelone, de la tête !
💨 Le Brésilien est déjà bouillant !
Après avoir fixé son adversaire, il adressait un centre téléguidé à Raphinha au second poteau, qui poussait le ballon de la tête, au fond des filets. Les Catalans mènent désormais 2-0 après le but sur fond de polémique de Ferran Torres. L’Espagnol a marqué pendant qu’un défenseur adverse était au sol.

Liga
Barcelone
Raphinha
Lamine Yamal

