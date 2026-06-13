CdM 2026 : l’Argentine punit 13 000 pères de famille

L’Argentine a transmis aux autorités américaines une liste d’environ 13 000 pères débiteurs de pensions alimentaires afin de renforcer les contrôles à l’approche de l’entrée en lice de l’Albiceleste dans cette Coupe du Monde 2026. Selon les autorités de Buenos Aires, cette mesure vise à empêcher ces personnes d’accéder aux stades et de profiter de l’événement tant qu’elles n’auront pas régularisé leur situation envers leurs enfants. L’initiative s’inscrit dans une politique plus large de lutte contre les impayés de pensions alimentaires, un problème qui touche des milliers de familles dans le pays.

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Le maire de Buenos Aires a défendu cette décision en affirmant que ceux qui ne remplissent pas une obligation aussi essentielle que l’entretien de leurs enfants doivent en assumer les conséquences. « S’ils ne pourvoient pas à leurs enfants, ils ne seront pas autorisés à entrer dans le stade », a-t-il déclaré. La mesure a été largement saluée sur les réseaux sociaux et par plusieurs associations de défense des droits des enfants, qui y voient un moyen de responsabiliser les parents défaillants tout en mettant en lumière l’importance du respect des obligations familiales.