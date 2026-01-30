Ligue des Champions : le tirage complet des barrages

Les huit journées de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict. Et encore une fois, il y a eu des surprises. Présents dans le top 8, et donc virtuellement qualifiés directement pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont été éjectés après leur mauvais résultat respectif contre Newcastle (1-1) et Benfica (2-4). Deux couacs qui ont profité au Sporting CP et à Chelsea. Comme la saison passée, Parisiens et Merengues vont donc devoir passer par la case barrages (les 17-18 février pour les matches aller et les 24-25 février pour les matches retour). À l’instar de l’AS Monaco.

Personne ne voyait le club de la Principauté s’en sortir face à la Juventus, mais son match nul (0-0) lui a suffi pour assurer la 21e place. Tout ce petit monde s’est donc retrouvé aujourd’hui à 12h du côté de Nyon (Suisse) pour le tirage au sort. Pour rappel, Paris et Madrid faisaient partie des huit têtes de série avec l’Inter, Newcastle, la Juventus, l’Atlético de Madrid, l’Atalanta et le Bayer Leverkusen. Le Borussia Dortmund, Benfica, l’Olympiacos, le Club Bruges, Galatasaray, Qarabag, Bodo/Glimt et donc Monaco composaient le pot 2.

Un nouveau duel franco-français

Vous le savez maintenant, malgré toutes ces équipes, chacune d’entre elles n’avait que deux options possibles au tirage, car tout était une question de classement obtenu à la fin de la phase de ligue. Les clubs classés 9e ou 10e contre clubs 23e ou 24e, clubs 11e ou 12e contre clubs 21e ou 22e, clubs 13e ou 14e contre clubs 19e ou 20e, et clubs 15e ou 16e contre clubs 17e ou 18e. Concrètement, le PSG défiait soit Monaco, soit Qarabag. La saison passée, les Rouge et Bleu avaient déjà failli être opposés aux Asémistes avant d’hériter de Brest.

Cette année, le tirage nous a réservé un nouveau duel franco-français. Paris se rendra sur le Rocher pour le match aller et aura le privilège de recevoir au Parc lors du match retour. À noter que le Real Madrid retrouvera Benfica, peu de temps après avoir été corrigé à Lisbonne. Enfin, il convient de rappeler le nom des possibles adversaires qui attendront le PSG ou Monaco en huitièmes de finale en cas qualification, à savoir Chelsea ou le FC Barcelone. Mais ça, on le saura lors du tirage au sort des huitièmes prévu le 27 février.

Les affiches des barrages :

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Monaco - PSG

Qarabag - Newcastle

Galatasaray - Juventus

Club Bruges - Atlético de Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen