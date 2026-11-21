Cela ressemble déjà à un véritable chemin de croix pour Philippe Diallo. À peine lancé dans la course à la succession de Gianni Infantino, le président de la Fédération française de football voit, en effet, les soutiens s’accumuler en faveur de son principal adversaire. Premier coup dur avec la CONMEBOL, qui a officiellement renouvelé son appui au dirigeant italo-suisse. Réunis à Barranquilla, en Colombie, les dix pays membres de la confédération sud-américaine ont, en effet, unanimement apporté leur soutien à sa réélection, saluant son leadership et les transformations positives dans le football. Un premier revers symbolique pour Diallo, qui espérait justement profiter de la contestation européenne contre Infantino pour faire émerger une alternative.

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La CONMEBOL, l’Afrique et l’Union des associations arabes de football derrière Infantino

Mais le scénario a pris une tournure encore plus cruelle ce samedi, au Nigeria. Présent à l’Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), Philippe Diallo a assisté, sous ses yeux, à une véritable démonstration de force du président sortant. Comme le rapporte RMC Sport, Gianni Infantino a été accueilli par une ovation lors de son arrivée, illustrant une nouvelle fois sa popularité auprès des dirigeants africains. La CAF, par la voix de son président Patrice Motsepe, a ensuite officiellement apporté son soutien au dirigeant italo-suisse. «J’ai pu constater pendant cinq ans qu’il était profondément dévoué au développement du football en Afrique. Il a dit que chacune de nos 54 associations membres recevra 25 millions de dollars au 1er janvier 2027. Maintenant, nous pouvons nous lever et applaudir pour exprimer notre soutien à Gianni Infantino. Vous êtes notre candidat. La décision était que l’argent arrivera au 1er janvier, mais je crois qu’il arrivera demain», a notamment lancé le dirigeant.

Les 54 associations membres du continent sont ainsi annoncées derrière lui, un bloc considérable dans une élection où chaque fédération dispose d’une voix. Et le contraste est saisissant pour le candidat français. Alors que Diallo a fait de la gouvernance de la FIFA et de la nécessité de restaurer la confiance ses principaux arguments de campagne, Infantino continue de verrouiller les soutiens sur les continents où il a construit une relation étroite avec les fédérations. Après l’Amérique du Sud et ses dix voix, l’Afrique et ses 54 associations représentent un renfort majeur. Le président sortant peut également compter sur le soutien annoncé de l’Union des associations arabes de football, qui regroupe 22 fédérations réparties entre l’Afrique et l’Asie.

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Philippe Diallo humilié au Nigeria

Une accumulation d’appuis qui donne à sa candidature une tout autre dimension. Philippe Diallo n’est toutefois pas totalement isolé. Il bénéficie du soutien de l’UEFA et de ses 55 fédérations, qui l’ont désigné pour porter la contestation européenne contre Infantino. Mais cette base pourrait ne pas suffire. En effet, pour remporter le scrutin, il faudra réunir au moins 106 voix sur les 211 fédérations membres de la FIFA. Le Japonais Kozo Tashima est également candidat, tandis que plusieurs fédérations européennes ont pris leurs distances avec le président sortant après son projet avorté d’ouverture des droits commerciaux de grandes compétitions à des investisseurs privés.

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Que pensez-vous de la candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Une chose est sûre, alors que l’élection est prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc, la route s’annonce particulièrement escarpée pour le patron de la FFF. Lui qui promettait de mener une campagne pour gagner se retrouve confronté, dès ses premiers déplacements, à une démonstration de force de son rival. Entre le soutien unanime de la CONMEBOL et l’ovation africaine reçue par Infantino sous ses yeux, le début de campagne de Philippe Diallo prend même des allures d’humiliation. Il lui reste désormais quelques mois pour convaincre au-delà de son socle européen et tenter de fissurer un bloc qui, pour l’instant, semble largement acquis au président sortant.