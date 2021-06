Real Madrid : Florentino Pérez a accusé Thomas Meunier d’avoir blessé Eden Hazard

C’est une scène totalement surréaliste qu’a raconté Thomas Meunier (29 ans) à la RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté Française) à l'occasion d'un documentaire retraçant sa carrière. L’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain, aujourd’hui au Borussia Dortmund, explique avoir été accusé par le président du Real Madrid Florentino Pérez d’avoir blessé son coéquipier en sélection Eden Hazard lors d’un match entre le PSG et le Real en Ligue des Champions en 2019. Car depuis, l'ancien ailier de Chelsea et de Lille enchaine les blessures et ce serait la faute de Meunier d'après Pérez.

« Ça c'est une belle anecdote. Après le match, je suis dans le couloir. Et je vois Florentino Pérez. Moi je serre la main de Pérez, je dis : "Enchanté." Et là, il me parle en français et je ne savais pas qu'il parlait français. Il me dit : "Enchanté ? Tu te rends compte que tu as blessé Eden Hazard ? Et tu me dis enchanté ?" Et là, j'ai craqué. "Je me suis un peu emballé sur lui. Je dis : "J'ai blessé Eden Hazard ? Donc c'est de ma faute s'il s'est blessé là ?" Il dit : "Oui, oui, c'est de ta faute !" Je dis : "C'est un duel comme un autre." Enfin, c'est le football, c'est un duel comme un autre. Je ne m'attendais pas, déjà, à ce qu'il parle français, je ne savais pas. Et c'est quand même le président de Madrid, tu vois ? Et là, tu dis : "Wow ! Là, c'est pas mal, hein. », explique-t-il. Une scène aberrante qui témoigne de toute la frustration autour du cas Eden Hazard au sein de la Casa Blanca.