Argentine : le grand message d’adieu de Leo Messi

Lionel Messi a disputé hier son dernier match avec l’Argentine. La Pulga en a profité pour inscrire son 126e et dernier but (en 208 sélections) à l’occasion d’un match face au Bénin et une victoire 3-0 qui avait plus des allures de jubilé. Une grande cérémonie a été organisée en son honneur. Il a lui-même pris la parole pour remercier ses coéquipiers, mais aussi sa famille. Très ému lors de cette soirée d’adieu à l’Albiceleste, l’ailier de l’Inter Miami a pris le temps de développer tout ce qu’il avait sur le cœur sur un post publié sur les réseaux sociaux ce soir. «Hier était mon dernier match, et le maillot de la sélection me manque déjà. Je sais que je prends la bonne décision. Ce fut un voyage incroyable, rempli de joie et aussi de quelques tristesses, mais je sais que chaque pas que j’ai fait en valait la peine», entame-t-il avant de poursuivre.

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«Il y a encore tant de choses que je voudrais dire. Il m’est impossible d’exprimer tout ce que je ressens en seulement quelques mots ou en un seul message. Ce voyage aurait été impossible sans ma famille, qui a toujours été à mes côtés et m’a soutenu, surtout pendant les moments difficiles où j’en avais le plus besoin. Mes amis ont également été essentiels, tout comme tous les coéquipiers et entraîneurs que j’ai eus, ainsi que les staffs techniques. Je ne veux pas oublier Diego (Maradona), qui a placé notre pays là où il le méritait et qui, comme je le dis toujours, nous a aidés en étant là avec nous et depuis le ciel. Merci à tous les clubs pour lesquels j’ai joué, de m’avoir toujours respecté et d’avoir permis à ce que je me consacre à mon pays chaque fois qu’il était temps d’enfiler le maillot de l’équipe nationale. Et, bien sûr, merci à Dieu : sans sa voie et sa volonté, nous n’aurions jamais pu rêver d’aller aussi loin. Je suis reconnaissant. Je vous aime tous très fort, vous allez me manquer, et je vous remercierai toujours d’avoir été à nos côtés, à mon côté.»