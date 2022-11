AC Milan : Pierre Kalulu prolonge jusqu'en 2027 !

La suite après cette publicité

Véritable révélation de la saison passée, Pierre Kalulu (22 ans) a prolongé son contrat, ce jeudi, avec l'AC Milan. Comme nous vous le révélions, un peu plus tôt, le défenseur tricolore, pressenti dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, est désormais lié au club milanais jusqu'en 2027.

Arrivé libre à Milan à l'été 2020, l'ancien Lyonnais s'est depuis imposé en Lombardie et a déjà disputé 75 matches sous le maillot rossonero en deux ans et demi. Selon Sky Italia, il touchera désormais un salaire annuel d'environ 2 M€ net plus des bonus. Cette saison, Pierre Kalulu a disputé 20 matches toutes compétitions confondues, dont 6 de Ligue des champions.