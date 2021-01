Inter Milan : Antonio Conte évoque le mercato

L'Inter Milan a peut-être perdu gros ce mercredi après-midi en rendant les armes face à la Sampdoria (2-1). En cas de succès du rival milanais face à la Juventus, les hommes d'Antonio Conte compteraient quatre longueurs de retard au classement sur les Rossoneri. Interrogé à l'issue de la rencontre sur le mercato de son club, le technicien italien s'est dit à la disposition de ses dirigeants pour trouver des solutions et renforcer son équipe.

« J'essaie d'exploiter en fonction des situations toutes les options disponibles. Alors vous savez très bien que je suis à l'entière disposition du club pour toute décision qu'il pourrait prendre, plus que cela je ne peux le faire. Je vais juste travailler et me rendre disponible, comme je l'ai toujours fait depuis mon arrivée à l'Inter. Quelle que soit la décision prise, elle sera certainement partagée, » a ainsi commenté Conte. La première option constituera peut-être à faire partir Christian Eriksen en janvier...