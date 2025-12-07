Série A : le missile de Hulk avec l’Atlético Mineiro contre Vasco da Gama

Même à 39 ans, Hulk continue de montrer les muscles. Pour le dernier match de la saison du championnat brésilien de l’Atlético Mineiro, contre Vasco da Gama, l’ancien joueur du FC Porto et du Zenit St. Petersburg a envoyé un missile sur coup franc en pleine lucarne.

De quoi permettre à son équipe de faire le break, juste avant la mi-temps. De retour au Brésil depuis janvier 2021, Hulk a inscrit son 135e but en 287 matchs avec le club basé à Belo Horizonte. Avec ce but sur coup franc, il totalise huit réalisations en 33 matchs.