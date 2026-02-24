Real Madrid : Arbeloa vole au secours de Kylian Mbappé

Deux matchs sans marquer, cela ressemble à une éternité pour Kylian Mbappé. Face à Benfica en barrage aller de Ligue des Champions mardi (victoire, 0-1) et sur le terrain d’Osasuna samedi en Liga (défaite, 2-1), l’avant-centre du Real Madrid n’a pas trouvé le chemin des filets. Lors du revers en championnat, son attitude au poste de numéro 9 a même crispé certains observateurs du club merengue, jugeant qu’il dézonait beaucoup trop pour un 9. À la veille du barrage retour face aux Lisboètes, Álvaro Arbeloa s’est présenté en conférence de presse et a été interrogé sur le positionnement axial de l’international français (94 sélections).

« Devrait-il être davantage considéré comme le numéro neuf « pur » ? Je ne pense pas que son problème soit de marquer des buts. Ni le fait de marquer, ni la manière dont il le fait. Il prend des décisions sur le terrain, et s’il fallait souligner ses qualités, ce serait son intelligence. Il sait exactement où se placer. Il y a des moments où il doit créer des occasions dans la surface et d’autres en dehors. Mais Kylian sait parfaitement ce qu’il a à faire sur le terrain, et il suffit de regarder ses statistiques pour comprendre qu’il le fait très bien », a-t-il estimé devant la presse.

