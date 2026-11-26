Ce jeudi, on dispute la quatrième journée de la Ligue Europa Conference avec un duel entre Hearts of Midlothians et l’AS Monaco. À domicile, les Écossais s’organisent dans un 3-5-2 avec Beau Reus qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matthew Gillies, Stuart Findlay et Jamie McCart en défense. Sabah Kerjota, Sabri Guendouz et Laurent Mendy composent l’entrejeu avec Jordi Altena et Christian Borchgrevink sur les ailes. Devant, Cláudio Braga est en attaque avec Landry Kaboré.

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De leur côté, les Monégasques s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Lukas Hradecky dans les cages derrière Sadibou Sané, Eric Dier et Jordan Teze. Le milieu de terrain est assuré par Edan Diop et Denis Zakaria tandis que Vanderson et Christian Mawissa assurent les rôles de pistons. Devant, Paris Brunner et Folarin Balogun sont soutenus par Takumi Minamino.

Les compositions

Hearts :

AS Monaco :