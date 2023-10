Qatar 2022 : les ouvriers étrangers attendent toujours leurs primes

C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens, et pas les ouvriers manifestement. 10 mois plus tard, le flou est total pour de nombreux travailleurs expatriés de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que le tournoi s’est achevé le 18 décembre dernier au terme d’une finale historique entre l’Argentine et la France, de nombreux ouvriers étrangers restent aujourd’hui dans l’attente du versement de leurs primes.

Ce vendredi, The Athletic rapporte que plusieurs centaines de travailleurs migrants se sont mobilisés pour récupérer leur dû. Ces derniers, qui représentaient près de 75% de la main d’œuvre des chantiers qataris, n’ont toujours pas bénéficié de certaines primes à la différence de leurs homologues locaux. Une lettre ouverte, à laquelle The Athletic a eu accès, écrite par un collectif d’ouvriers expatriés a ainsi été adressée en septembre au Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, frère de l’actuel émir du Qatar. À date, rien n’a changé.