Mats Hummels s’inquiète pour le Bayern Munich

C’est une sortie qui a fait du bruit en Allemagne. L’ancien défenseur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, Mats Hummels (37 ans), s’est exprimé mardi en marge du match de Ligue des Champions entre le Borussia et l’Atalanta (2-0), sur Amazon Prime. Ces propos osés étaient à destination du club munichois et n’ont pas vraiment été doux à l’encontre de la troupe dirigée par Vincent Kompany. « Je vois les Bavarois plus incertains en ce moment. Jusqu’à il y a quelques semaines, ils auraient été pour moi l’un des trois principaux favoris pour le titre de la Ligue des Champions. J’ai vu beaucoup de matchs ces dernières semaines où ils ont réellement diminué », a-t-il envoyé au micro. Malgré ses critiques, Hummels a tout de même laissé entendre au public qu’une confiance au premier du classement était présente dans son esprit.

« Il y a maintenant beaucoup de joueurs qui viennent de revenir comme Alphonso Davies (après une rupture du ligament croisé) ou Jamal Musiala (après sa blessure au mollet). Les autres ont peut-être été un peu dépassés parce qu’ils doivent tous jouer. Les problèmes mentionnés peuvent tous être résolus avec le temps et la régénération nécessaire. Je peux imaginer qu’à la fin du mois de mars, nous parlerons du fait que le Bayern est à nouveau l’un des trois favoris de la Ligue des Champions ». Le champion du Monde 2014 semble donc bien conscient des impressionnantes performances de la formation cette saison. De leurs côtés, les joueurs en Bavière poursuivent leur exercice en écrasant la concurrence (leader de Bundesliga).