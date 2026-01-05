PSG : les mots forts de Juan Bernat sur Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé au média AS, Juan Bernat est revenu sur son expérience au PSG et, plus particulièrement, sur son ancien coéquipier Kylian Mbappé. « J’ai passé cinq ans avec Mbappé, c’est un gamin sans ego et sans limites », explique-t-il. Le latéral espagnol insiste sur la maturité et l’état d’esprit du Champion du Monde 2018 : « je l’ai vu s’entraîner quotidiennement pendant cinq ans à Paris et je sais à quel point il a soif de victoire. Son mental est entièrement tourné vers l’équipe, sans aucun ego. Il est arrivé au Real Madrid à l’âge idéal, avec l’énergie nécessaire pour exprimer pleinement son potentiel et la maturité requise. Il va marquer une ère au Real Madrid. »

Juan Bernat souligne également l’impact que cette présence a eu sur son quotidien au PSG : « c’était un véritable honneur de partager le quotidien avec des joueurs de ce calibre. Chaque entraînement avec Mbappé, Messi ou Neymar était une expérience incroyable. Ce sont des joueurs qui vous font progresser, non seulement par leur talent, mais aussi par leur état d’esprit et leur détermination. » L’intéressé appréciera.