West Ham veut s’offrir un défenseur de Ligue 1

West Ham souhaite se renforcer cet hiver et garde un œil attentif sur sa défense centrale, avec un intérêt pour le jeune Anglais de Toulouse, Charlie Cresswell (23 ans). Alors que le club londonien a déjà officialisé l’arrivée de Pablo Felipe et s’apprête à finaliser celle de Taty Castellanos pour renforcer son attaque, la direction cherche également à consolider son secteur défensif afin de sécuriser sa lutte pour le maintien en Premier League. Cresswell, qui s’est illustré en Ligue 1 malgré son jeune âge, figure parmi les priorités du club, qui espère boucler ce renfort dans les semaines à venir d’après The Guardian.

En parallèle, West Ham ajuste son effectif en se séparant de certains joueurs jugés secondaires, comme le Brésilien Luis Guilherme, tout en continuant de suivre d’autres profils susceptibles de libérer du temps de jeu pour les nouvelles recrues. La venue de Cresswell, si elle se concrétise, offrirait à Nuno Espírito Santo une stabilité bienvenue dans l’axe central, un secteur sous pression alors que l’équipe pointe actuellement à la 18e place du classement de Premier League.