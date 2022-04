ASSE - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Si la 30e journée de Ligue 1 a débuté samedi avec un Nice-Rennes (1-1) et un LOSC-Bordeaux (0-0), les amateurs du championnat de France attendaient certainement avec impatience le choc opposant l'AS Saint-Étienne à l'Olympique de Marseille, qui devait avoir lieu dans la soirée (21h). Mais à cause de la neige et des mauvaises conditions météorologiques, la LFP a rapidement décidé samedi matin de reporter cette rencontre à ce dimanche (15h). Il y aura donc bel et bien du football ce week-end au Stade Geoffroy-Guichard, lors d'un match à enjeux ! Dix-huitièmes au classement et à seulement un point de Clermont, premier non relégable, les Verts veulent absolument s'imposer pour sortir provisoirement de la zone rouge et souffler un peu, tout en continuant leur belle série de trois matches sans revers.

Mais la tâche ne s'annonce pas simple face à une formation phocéenne qui joue elle l'Europe et le podium. Actuellement troisièmes après le point glané par le Stade Rennais sur la pelouse de l'OGC Nice, les Phocéens doivent eux prendre les trois points, ou au moins un, pour reprendre possession de cette seconde place sur le podium et ainsi rester derrière l'ogre parisien à l'issue de cette journée. Des objectifs de fin de saison bien différents donc pour les deux formations mais un même but ce samedi : les trois points du succès.

L'OM sans Milik

Il va donc falloir sortir l'artillerie lourde des deux côtés, et Pascal Dupraz va partir sur un 3-4-1-2 pour tenter de battre l'OM. Devant le gardien Bernardoni, Moukoudi, Nade et Mangala formeront la charnière centrale. Concernant les mouvements dans les couloirs, Thioub sera côté droit et Kolodziejczak à gauche. Camara et Gourna composeront eux le double-pivot dans l'entrejeu avec Boudebouz en numéro 10. Enfin, concernant l'animation offensive, Nordin et Bouanga vont normalement débuter à la pointe de l'attaque.

Concernant la formation olympienne, Jorge Sampaoli est privé de Luan Peres (suspendu), ainsi que de Balerdi et Milik (blessés). Du coup, pour son 4-3-3, l'entraîneur argentin va débuter avec Pau Lopez dans les cages et une défense composée de Rongier, Saliba, Caleta-Car et Kolasinac. Pour le milieu de terrain, Guendouzi sera aligné avec Kamara et Pape Gueye. Payet prendra lui la place de numéro 9 devant avec Dieng à sa droite et Gerson de l'autre côté.