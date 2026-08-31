L’OM inquiète la presse, Jude Bellingham adulé à Madrid

Une défaite inquiétante

« Comme un prince » placarde l’Équipe, avec le héros du soir Paris Brunner, auteur d’un doublé qui place Monaco en tête du championnat après deux journées. Un Monaco emballant face à un OM inquiétant. Après une première journée enthousiasmante, les Olympiens ont pris un « rocher sur leur route » et retournent durement à la réalité. Pour La Provence, cette défaite logique permet à l’OM de voir « les limites du système D », alors que de nombreuses interrogations existent dans l’effectif à moins de 48 heures de la fin du mercato. Un système D, notamment illustré par « une charnière de l’enfer », pour reprendre les propos du quotidien, composé d’Egan Riley, et Geoffrey Kondogbia, tous deux en grandes difficultés. Et alors que l’OM inquiète, ce ne sont pas les propos de Bruno Genesio qui vont redonner de la joie aux supporters olympiens. En grande difficulté économique, et toujours sans la moindre recrue enregistrée, le coach marseillais s’est fendu d’une déclaration qui en dit long sur la situation. *« « Comme l’a dit Grégory Lorenzi, et le président : il n’y aura pas de recrues. Il faut 2-3 départ encore pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif. »

La suite après cette publicité

Jude Bellingham époustouflant

« Jude Bellingham est le chef. Le Real Madrid donne un récital, » voici comment le quotidien espagnol AS traduit la prestation des hommes de José Mourinho, large vainqueur de Malaga 4-0, pour signer une troisième victoire de rang. Et si tous les offensifs se sont montrés en vue dans cette rencontre, un homme prend la lumière, l’anglais Jude Bellingham, qui surfe sur la lancée de sa brillante Coupe du Monde. Auteur du premier but conclu après un rush solitaire et élu homme du match, le milieu a une nouvelle fois marqué les esprits. Après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de ses deux premières rencontres officielles de la saison, le droitier a récidivé et pourrait s’imposer comme l’un des hommes forts de ce Real Madrid, orchestré par José Mourinho.

Une bonne affaire

Alors que ces derniers jours, des bruits de couloir laissaient entendre que du côté du Barça, ce serait Julian Alvarez ou personne, et bien les Blaugranas ont finalement décidé d’activer un plan B en la personne de Gabriel Jesus. Le Brésilien va s’engager avec les Culés pour 2 ans + 1 en option contre une indemnité de 10 millions d’euros. Et au lendemain de cette annonce surprenante, Sport dresse le profil de celui qui est décrit comme «l’un des disciples de Pep Guardiola, qui l’a fait connaître aux yeux de l’Europe avec Manchester City et Mikel Arteta, qui l’a dirigé à Arsenal ». Jugé comme une bonne affaire par le quotidien catalan, le Brésilien, en difficulté à Arsenal et en proie aux blessures ces derniers temps aura la lourde tâche de suppléer Robert Lewandowski et Ferran Torres.