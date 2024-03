Super League : les supporters majoritairement favorables à sa création

Alors que le format de la Ligue des Champions est modifié à partir de l’année prochain, le projet de la Super League est régulièrement remis sur la table. Celui-ci, souvent pointé du doigt ou mis en avant, fait dans tous les cas l’objet de discussions. Ainsi, pour connaître l’opinion des supporters, la société promotrice de cette compétition, A22, a lancé un sondage mené par OpinionWay auprès de plus de 6 000 fans de football de 15 ans ou plus, dans les huit pays avec les meilleurs ligues européennes (France, Allemagne, Espagne, Angleterre, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Italie).

Le Figaro relaie les résultats et ils sont plutôt clairs. 72% des personnes sondées sont favorables au projet de Super League. Ce chiffre monte à 75% en France, symbole d’une volonté de changement total à l’avenir. D’un au côté, les Allemands sont aussi favorables mais à une moindre échelle (61%). Les jeunes sont plus adhérents au projet, avec 86% de votes positifs chez les 15-24 ans, contre 59% chez les plus de 65 ans. Un «format innovant» et un «système plus juste» sont loués par les sondés.